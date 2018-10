Alertan de una estafa de Whatsapp en la que es muy fácil caer

Una nueva estafa circula en Whatsapp. Los Mossos d'Esquadra han advertido de lo fácil que es caer en este engaño a través de su cuenta de Twitter, según ha informado La Verdad. Morder el anzuelo puede hacernos perder la cuenta y que los estafadores suplanten nuestra identidad.

Si uno de nuestros contactos nos escribe pidiendo que le mandemos un SMS a cambio de un supuesto código y un enlace estamos ante el peligro. Debemos ignorar el mensaje aunque quien nos haya enviado el mensaje sea una persona de confianza porque ella es una víctima más del engaño.

Un dels teus contactes t'envia un #WhatsApp i et demana que li passis un SMS que rebràs en breu on hi ha un codi. NO PIQUIS-NO L'HI PASSIS et volen robar el teu compte pic.twitter.com/uTPhbFCXcA