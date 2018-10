Actualizada 04/10/2018 a las 13:53

Las pacientes que tras superar el cáncer de mama recaen y aquellas que logran sobrevivir al tumor son algunos de los principales retos que actualmente presenta el abordaje de la enfermedad, según se ha puesto de manifiesto durante la 'Jornada cáncer de mama: innovación y asignaturas pendientes', organizada por la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) y Roche con motivo de la celebración, el próximo 19 de octubre, del Día Mundial de este tumor.

Cada año se diagnostican en España unos 26.000 nuevos casos de cáncer de mama, si bien el 85 por ciento de las pacientes logra sobrevivir. Ahora bien, pese a que las cifras de supervivencia son cada vez mejores, sigue existiendo un 30 por ciento de las pacientes que recae y un 15 por ciento que no logra sobrevivir.

"Es necesario aumentar la investigación, porque para una mujer no es lo mismo cuando se lo diagnostican por primera vez que cuando tienen una recaída", ha señalado la presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama (ROSAE), Olga Cantera, quien ha recordado que este cáncer afecta "mucho" a la calidad de vida y, en particular, a la vida familiar y laboral de la paciente.

Es en este punto donde los expertos han llamado la atención sobre las largas supervivientes. Unas mujeres que han logrado curarse del cáncer de mama pero que en muchos casos presentan una serie de efectos secundarios que les impiden llevar una vida normal. "El objetivo ya no es sólo prolongar la vida, sino hacerlo con calidad. Añadir vida a esos años", ha apostillado el director de Corporate Affairs de Roche Farma España, Federico Plaza.

Precisamente por ello, la subdirectora general de Calidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Paloma Casado, ha informado de que se ha puesto en marcha un grupo de trabajo en el departamento ministerial para analizar qué asuntos debe incluir la nueva Estrategia contra el Cáncer en relación a las mujeres que han sobrevivido a un tumor de mama.

"Gracias a las innovaciones esta enfermedad puede cronificarse en muchos casos, pero aquellas mujeres que lo consiguen deben seguir viviendo con calidad de vida", ha insistido Casado, para destacar también la necesidad de mejorar el diagnóstico molecular y, por ende, la detección precoz.

"EL CÁNCER DE MAMA NO MARCA ESTILO, NO ES GLAMUROSO Y NO ES FASHION"

En este punto, la representante del Ministerio de Sanidad en la jornada ha comentado también que se ha creado otro grupo de trabajar para reflexionar sobre cómo incluir en la Estrategia de Medicina Personalizada el diagnóstico molecular para, así, mejorar el tratamiento.

Dicha estrategia ha sido comentada también por la vicepresidenta de FECMA, María Antonia Gimón, quien ha solicitado a Casado que se ponga en marcha "cuanto antes" porque es algo "necesario y justo" para todos los enfermos de cáncer y, concretamente, para las pacientes con tumor de mama. "El cáncer de mama no marca estilo, no es glamuroso, ni fashion, sino que es una enfermedad agresiva que hay que afrontar y cuanto antes se diagnostique mejor serán los resultados", ha aseverado Gimón.

Ahora bien, aunque el escenario del abordaje del cáncer de mama presenta estos retos, tanto la jefa del servicio de Oncología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, Ana Lluch, como la doctora del mismo servicio, Begoña Bermejo, se han mostrado optimistas con el futuro.

En concreto, Lluch ha recordado el cambio de paradigma que ha supuesto el uso de trastuzumab, un fármaco de comercializado por Roche, en el abordaje del cáncer de mama HER2, puesto que ha conseguido aumentar la esperanza de vida en las pacientes que tenían este tipo de tumor, uno de los más agresivos.

Finalmente, la doctora Bermejo ha asegurado que cuando se lleve a la práctica clínica la biopsia líquida, que actualmente sólo se usa en el laboratorio, se va a mejorar también el diagnóstico precoz de la enfermedad. "Se está mejorando la calidad de la atención, si bien hay que buscar nuevas y mejores estrategias de tratamiento", ha zanjado.

