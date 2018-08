Adiós al carril bici en zig-zag de Berlín

Actualizada 22/08/2018 a las 10:31

El carril bici en zig-zag del barrio berlinés de Zehlendorf, que días atrás desató las burlas en Internet logrando convertirse en toda una sensación mundial, desaparecerá a lo largo de esta semana para ser sustituido por otro en línea recta en el que no sea necesario maniobrar de forma continua para esquivar los árboles. Los trabajos de repintado de la vía para ciclistas han comenzado ya aunque desde el Gobierno local desconocen cuándo estarán totalmente terminados.

En un principio, estaba previsto que la remodelación concluyera el lunes pasado, coincidiendo con el inicio del curso escolar en la capital alemana, pero no ha sido posible. "El retraso se debe a la empresa encargada de volver a pintar", indicó a la agencia dpa Petra Margraf, portavoz del barrio de Steglitz-Zehlendorf. Las arcas municipales no se deberán hacer cargo del coste que suponga despintar los márgenes del peculiar carril bici, de unos 200 metros de longitud, pintado en la calle Leo-Baeck-Str que se desplazan a derecha e izquierda todo el tiempo para evitar los árboles plantados en la acera. "Ese no era el plan", declaró Maren Schellenberg, concejala del distrito en el sur de la capital alemana, hace semanas cuando las imágenes de la vía se compartieron con gran rapidez a través de las redes sociales acompañadas de numerosas bromas.

Aparentemente hubo problemas de comunicación con la empresa constructora responsable, indicó en aquel entonces.

