Explota 'Momo', el primer cohete comercial de Japón

El primer cohete espacial comercial japonés, el Momo-2 de Interestellar Technologies, explotó segundos después del despegue este 30 de junio, desde la base de Taiki, en la isla de Hokkaido.



El cohete no tripulado de 1 tonelada, con 10 metros de largo y 50 centímetros de diámetro, marcó el segundo fracaso consecutivo para esta empresa espacial, que pretende reducir el coste de acceso para colocar satélites en órbita y que, en parte, recurre al 'crowdfunding'.



En julio pasado, trató de llevar su cohete Momo-1 a una altitud de más de 100 kilómetros, pero tuvo que abortar después de perder contacto unos 70 segundos después del vuelo. Originalmente planeó lanzar Momo-2 a fines de abril, pero postergó la fecha debido a una fuga de nitrógeno.



"No pude entender de inmediato lo que sucedió", dijo el presidente de Interstellar Technologies, Takahiro Inagawa, en una conferencia de prensa. "No pudimos lograr lo que se esperaba que hiciéramos". Lo siento por eso", dijo Inagawa. Señaló que no se había decidido nada sobre el próximo lanzamiento, dijo: "Siento que me gustaría seguir dándole una oportunidad".

Inagawa dijo que Momo-2 perdió empuje cuatro segundos después del despegue y que el motor principal probablemente encontró un problema. Momo-2 estaba programado para caer al mar después de alcanzar el espacio exterior.

