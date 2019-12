Investigan la denuncia de una cuarta mujer similar al caso de Marta Calvo

Actualizada 13/12/2019 a las 15:23

El subdelegado del Gobierno en Valencia, Roberto González Cachorro, ha confirmado este viernes que una cuarta mujer ha declarado a la Guardia Civil que sufrió una situación parecida a la de otras mujeres cuyos fallecimientos han sido relacionados con Jorge Ignacio P., acusado de la desaparición de Marta Calvo.



En una rueda de prensa sobre actuaciones de la Tesorería de la Seguridad Social, González Cachorro ha informado este viernes de que una mujer ha declarado a la Guardia Civil que vivió una "fiesta blanca", una práctica que combina cocaína y sexo, y que se investiga si este asunto tiene vinculación con otros hechos similares protagonizados por Jorge Ignacio P.



Preguntado sobre este asunto por los periodistas, el subdelegado se ha limitado a confirmar que una cuarta mujer ha declarado a la Guardia Civil que sufrió una situación parecida a la de otras mujeres cuyas muertes han sido relacionados con Jorge Ignacio P., pero no ha querido detallar nada más al respecto.



En este sentido, ha añadido que a partir de que se ha conocido que el sospechoso podría haber introducido cocaína en los genitales de prostitutas en más de una ocasión (lo que se conoce como "fiesta blanca" en el entorno de la prostitución) se están rastreando otros hechos similares.



"Es un modo de actuar común, parece que esa práctica de la fiesta blanca se ha producido. Pero afortunadamente en este caso concreto no ha tenido consecuencias tan graves", ha explicado en relación con la declaración de la citada mujer ante la Guardia Civil.



El subdelegado ha confirmado que, además de Marta Calvo, se investiga la hipotética participación del sospechoso en dos muertes ocurridas en el barrio valenciano de Ruzafa, una mujer brasileña que falleció el pasado mes de abril y otra de origen colombiano que murió en junio.

En todo caso, ha aclarado que las investigaciones contra el sospechoso por la desaparición de Marta Calvo descartan por ahora la hipótesis de que se trate de un asesino en serie o múltiple.



Antes llegar a esa conclusión, ha dicho, "tienen que confirmarse muchísimas más cuestiones, yo sé que ha habido alguna noticia en ese extremo, pero hay que decir que todavía no estamos en esa fase", ha declarado también Cachorro.



Por ejemplo, "es fundamental descubrir si todas estas prácticas eran voluntarias o pueden haber sido aplicadas sin el conocimiento de la propia víctima".



En cuanto a otra desaparición que se ha vinculado con el caso, la de la joven Wafa, radicada en Pobla Llarga, una población de la misma comarca valenciana en donde residía el sospechoso, ha considerado dudosa su relación con la muerte de Marta Calvo, aunque ha confirmado que la hipótesis que se baraja es la de que tampoco esta desaparición haya sido voluntaria.



"Hasta estos momentos no hay ningún indicio que relacionen un hecho con otro. A pesar de que haya una coincidencia muy llamativa de la zona en la que se ha entregado el supuesto agresor y la desaparición de esta otra joven", ha señalado.



Entre tanto, continúa el trabajo del dispositivo que busca los restos de Marta Calvo, que empezó esta semana en los alrededores del pueblo de Manuel (Valencia) con la UME, Policía y Guardia Civil.



"Ayer, además, se inició el rastreo en el vertedero de Dos Aguas. A medida que vamos descartando unas u otras zonas, lógicamente se va ampliando el círculo".

