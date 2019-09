Detenidos 20 aluniceros por robar 32 tiendas de telefonía, también en Pamplona

Actualizada 08/09/2019 a las 10:53

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada a cometer robos con fuerza mediante el procedimiento de alunizaje en tiendas de telefonía de toda España y han detenido a 20 personas, según ha informado el Ministerio del Interior.



Para cometer los robos se desplazaban por todo el territorio nacional y, hasta el momento, se les imputan 32 robos con fuerza en 23 ciudades de toda España.



El objetivo de los asaltos eran los productos expuestos en la tienda y expositores, cuyo destino final era Rumanía. La organización operaba de noche y con rapidez, incluso en menos de un minuto, recopilaban los terminales y huían del lugar.



En total hay 20 detenidos, once en España, cuatro en Rumanía, tres en Francia, uno en Italia y uno en Suecia, entre los que se encuentra el líder de la organización.



Los teléfonos robados alcanzarían un valor de 700.000 euros, siendo recuperados 116 terminales sustraídos en el interior de una maleta propiedad de uno de los arrestados interceptada en una empresa de paquetería. Durante la investigación, la Policía Nacional ha contado con la colaboración de la Unidad Nacional de Europol y la Agregaduría de Interior en Rumanía.



La investigación comenzó en el año 2017 a raíz de un robo una tienda de Albacete por medio del método del alunizaje, y en el que sustrajeron teléfonos valorados en 23.000 euros.



El objetivo de la organización eran tiendas de telefonía móvil que asaltaban a altas horas de la madrugada, utilizando siempre uno o dos vehículos previamente sustraídos, y que empotraban en la puerta o escaparate del establecimiento para poder acceder al interior. Además, empleaban una maza para romper la cerradura de la puerta de entrada al almacén del establecimiento y sustraer también los teléfonos almacenados.



Los agentes averiguaron que los miembros de la organización estaban altamente especializados en este tipo de robos y se desplazaban a varias provincias para ejecutarlos. En varios de los asaltos el tiempo empleado para cometerlos era muy escaso, incluso de cincuenta segundos para recopilar toda la mercancía. En una sola noche podían recorrer más de 1000 kilómetros para cometer los hechos.



A lo largo de la investigación, los agentes identificaron a las personas que integraban la organización y constataron que rotaban continuamente. Una vez que un grupo ejecutaba varios robos, abandonaba España y dejaban paso a nuevos miembros de la organización llegados de Rumanía, donde enviaban los teléfonos robados a través de empresas de paquetería.



En una primera fase de la investigación, llevada a cabo el pasado mes de junio, los policías arrestaron a once personas, cuatro de ellas cuando se disponían a huir de España a través del Puesto Fronterizo de La Junquera y entre los que se encontraba el cabecilla de la trama. Otro de los detenidos fue arrestado en el aeropuerto de Valencia cuando se disponía a coger un vuelo a Rumanía.



En una segunda fase de la investigación se emitieron varias Órdenes Europeas de Detención y Entrega para los miembros de la organización ejecutores materiales de los alunizajes que habían abandonado España. Así se logró detener a nueve personas en Francia, Italia, Suecia y Rumanía.



La operación se ha saldado con la detención de 20 personas, de los cuales once permanecen en prisión, si bien la investigación continúa abierta con el fin de identificar plenamente a otros integrantes de la organización receptores de los terminales robados en España.



Hasta el momento se les imputan 32 robos con fuerza por el método del alunizaje en tiendas de telefonía ocurridos en Albacete, Valencia, Sagunto, Alzira, Reus, Torrente, Cartagena, Tarragona, Elche, Pamplona, Onteniente, Miranda de Ebro, Calatayud, Burgos, Sevilla, Teruel, Santa Pola, Gandía, Murcia, Sabiñanigo (Huesca), Mollerusa (Lérida), Villareal y Elda.



Los agentes también han logrado recuperar un vehículo de alta gama, valorado en 80.000 euros y sustraído en Almería, utilizado por la organización para cometer los últimos cuatros robos ocurridos en Sabiñánigo (Huesca), Mollerusa (Lérida), Villareal (Castellón) y Elda (Alicante).

