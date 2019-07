El acusado de matar a su pareja en Calpe se niega a declarar

Actualizada 23/07/2019 a las 12:40

El hombre de 61 años detenido por el presunto asesinato de su pareja, una mujer belga de 57 años de edad, la madrugada del lunes en una vivienda de la localidad alicantina de Calpe se ha negado a declarar y continúa detenido en el hospital donde está ingresado tras haberse intentado suicidar.

Así lo ha indicado este martes el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, tras presidir el minuto de silencio que se ha guardado frente a la Delegación del Gobierno en Valencia, y ha confirmado que no existían denuncias previas, por parte de la mujer fallecida, por violencia de género en España.

Los hechos sucedieron la madrugada del lunes, poco antes de la una y media de la mañana, en una vivienda de la urbanización Vallesa, en Calpe, donde la hija de la víctima encontró a su madre con una herida por arma blanca en el tórax y al hombre con varias puñaladas en el cuerpo, al parecer cuatro, tras lo que avisó a la Guardia Civil.

El hombre fue trasladado a un centro hospitalario donde fue intervenido a última hora de la mañana, y según ha explicado el delegado del Gobierno, después de la operación y de recuperarse de la anestesia estaba en condiciones de ser interrogado por los investigadores del caso, pero se negó a prestar declaración.

Al parecer, la agresión mortal se produjo con un cuchillo y la pareja, que mantenía una relación sentimental desde hace cuatro años, llevaba dos años y medio viviendo en la citada urbanización de Calpe, y cuatro meses empadronados en el municipio, según ha precisado Fulgencio.

El delegado del Gobierno ha informado además de que no existían denuncias previas por violencia de género, y que el hombre no tenía antecedentes ni en España ni en Bélgica, por lo que no había ningún tipo de medida establecida.

Asimismo, ha señalado que según los testimonios de los vecinos no habían oído discusiones entre la pareja, aunque la hija de la víctima ha señalado que sí que hubo "algún episodio de discusión subido de tono".

Según ha explicado el delegado del Gobierno, al parecer la pareja había estado celebrando el día nacional de Bélgica, y "al volver, después de una breve separación, podrían haber tenido una discusión".

Fulgencio ha trasladado el pésame a los familiares de la mujer fallecida en nombre del Gobierno central y ha alertado de la "preocupante" cifra de mujeres fallecidas por violencia de género, un problema cultural que, ha lamentado, "no tiene fronteras" y que a su juicio hay que resolver no solo desde las instancias españolas sino también europeas.

