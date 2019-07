Alba de Tormes despide conmocionada a los jóvenes fallecidos en accidente

Actualizada 22/07/2019 a las 16:10

La localidad salmantina de Alba de Tormes ha despedido este lunes conmocionada a los cuatro jóvenes de entre 17 y 20 años que perdieron la vida en un accidente de tráfico ocurrido en la mañana de este domingo, mientras que los otros dos que resultaron heridos graves se recuperan en el hospital Virgen de la Vega de Salamanca.



Cientos de personas han abarrotado el pabellón municipal de Alba de Tormes para asistir al funeral en el que se han vivido duras escenas de dolor y consternación por las cuatro víctimas mortales del accidente ocurrido en la cercana población de Galisancho.



"Lo fundamental es acompañar a las familias y a los amigos", ha declarado a su llegada a Alba de Tormes la delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, quien ha calificado de "tragedia indescriptible la pérdida de la vida de cuatro jóvenes".



Ha querido "compartir el dolor y la consternación absoluta" con la localidad que está "viviendo un momento durísimo" y ha insistido en "hacer un llamamiento al peligro que encierra la carretera, sobre todo en los desplazamientos cortos, en los que con harta frecuencia se producen situaciones con desenlaces tan gravísimos" como el ocurrido este domingo.



Es por ello, por lo que la delegada ha reiterado la necesidad de cumplir "escrupulosamente" las normas al volante en lo que se refiere a "no tener distracciones con el móvil, respetar los límites de velocidad y no consumir sustancias que inhiban las facultades para conducir".



También ha aludido a las "eficaces, rigurosas, exquisitas y escrupulosas" investigaciones se están llevando a cabo y a que "los procesos judiciales determinarán lo que corresponda", reiterando que procede "respetar los cauces y la prudencia en una investigación como ésta con cuatro personas fallecidas".



Ha insistido en la prioridad de seguir concienciando porque el fin de semana ha sido en Castilla y León "absolutamente trágico y las cifras de personas fallecidas por accidentes en lo que va de año son francamente alarmantes".



Martín ha abogado por que situaciones como la de "tantísimo dolor" en alusión a la que se está viviendo en Alba de Tormes sirvan como "elemento de concienciación de que estar en la carretera en una máquina es un riesgo que requiere rigor absoluto en las normas".



Por su parte, uno de los psicólogos que ha prestado asistencia a los familiares, Ángel Casado, ha subrayado la dureza de la situación desde el primer momento y no solo para los familiares de los jóvenes fallecidos, sino también para todo el pueblo.



Embargada por el dolor y sin apenas poder articular palabra, la alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, ha declarado que las últimas horas están siendo "muy duras" para las familias y para todo el municipio porque cuatro jóvenes "se han ido de nuestra villa y de nuestras vidas, y es muy duro".



El funeral se ha prolongado durante más de una hora y media y los féretros han sido despedidos con aplausos a su salida del pabellón municipal.



Mientras, en el hospital Virgen de la Vega se recuperan los dos jóvenes heridos, uno en la UCI y otro en la planta de Traumatología, -uno de ellos el conductor de vehículo-, que lograron salvar su vida en el trágico accidente de tráfico que tiene conmocionada a toda la provincia.

