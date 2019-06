Un periodista y su novio denuncian una agresión homófoba en Barcelona

El periodista Xavier Martínez ha denunciado que la noche de este viernes sufrió una agresión homófoba junto a su novio, han confirmado los Mossos d'Esquadra.



En una publicación en Twitter recogida por Europa Press, Martínez ha explicado que un grupo de personas les agredió mientras estaban sentados en un banco de la ciudad.

Ha dicho que pensaba que nunca le pasaría y que a la sociedad aún le queda mucho por avanzar, mientras la policía catalana sigue investigando los hechos.

Pensava que mai em passaria... fins aquesta passada nit. Un grupet ens va agredir al meu novio @ElkinIL i a mi mentre estàvem tranquil·lament asseguts en un banc a Barcelona. La societat sembla que avança, però no... Encara hi ha molta feina per fer. #LGTBfòbia pic.twitter.com/3o4FNUPBx6