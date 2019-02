Cuatro detenidos por la sustracción de dos hermanos de 2 y 6 años en Illescas

Actualizada 21/02/2019 a las 15:37

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por un delito de sustracción de dos hermanos de 2 y 6 años en Illescas (Toledo), entre ellos el padre de los niños, que fue el inductor de los hechos y que, además, estaba cumpliendo condena por un delito de homicidio.



Los menores han sido entregados a su madre tras ser recuperados en una localidad de la provincia de Salamanca, informa este jueves en un comunicado la Guardia Civil, que también ha señalado que hay otros cinco investigados además de los detenidos.



La Operación Elesta comenzó en octubre de 2018 cuando una mujer interpuso una denuncia ante la Guardia Civil de Illescas por la sustracción de sus dos hijos, un niño de 2 años y una niña de 6, de los cuales era su única tutora legal ya que el padre no se había hecho cargo de ellos ni les había dado sus apellidos.



La mujer explicó que cuando sucedieron los hechos ella estaba en el extranjero y que sus hijos se habían quedado bajo la custodia de los abuelos maternos en Illescas, que fueron quienes los entregaron a dos familiares del padre con la intención de que la familia paterna se hiciese cargo de ellos a partir de ese momento.



Según la Guardia Civil, todo esto se hizo sin conocimiento ni autorización de la madre, que, además, recibió "continuas amenazas" para que no denunciara el hecho y para que firmara distinta documentación que permitiera a los otros familiares actuar libremente con los niños.



Los agentes realizaron numerosas gestiones en distintas poblaciones de Badajoz, León y Salamanca, donde residían los familiares del padre y donde podían estar ocultando a los menores, y averiguaron que los niños inicialmente no estaban juntos y que cambiaban frecuentemente de entorno familiar para dificultar su localización por parte de las fuerzas de seguridad.



El pasado mes de diciembre los agentes localizaron al hermano más pequeño en la localidad salmantina de Aldeaseca de Armuña, donde convivía con su padre, un hombre que estaba siendo investigado por un delito de homicidio cometido en la provincia de León en 2008.



A la vez, la Guardia Civil confirmó que la niña había sido trasladada también a este domicilio y obtuvo la correspondiente autorización judicial de entrada y registro, donde pudo recuperar a los hermanos y entregarlos a la madre tras pasar un reconocimiento médico.



Los agentes han detenido a una tía paterna de los niños, al hombre y la mujer que se llevaron a los niños de su domicilio en Illescas y al padre de los menores, que había sido el inductor y que fue localizado en la localidad leonesa de Bembibre.



Este hombre ha pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Ponferrada.



Entre los investigados están una mujer, que tiene una orden judicial de búsqueda y detención por tráfico de drogas, ha señalado la Guardia Civil.

Selección DN+