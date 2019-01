La Guardia Civil acabará "en días" la investigación sobre el pozo de Totalán

Actualizada 29/01/2019 a las 13:42

El director de la Guardia Civil, Félix Azón, ha asegurado que esperan tener "en los próximos días" terminada la investigación por la muerte de Julen, el niño de dos años localizado sin vida 13 días después de caer en un pozo de Totalán (Málaga), apuntando que están "poniendo todos los medios".



Así, en una visita a Málaga para reunirse con los agentes que intervinieron en el rescate del pequeño, Azón ha indicado que se están "esforzando para que en los próximos días esté terminada la investigación porque creemos que es un tema que toda la sociedad española está esperando".



"Estamos al 1.000 por 1.000 trabajando para que la investigación termine cuanto antes", ha manifestado en declaraciones a los periodistas, tras agradecer personalmente a los efectivos que han participado en el rescate toda la labor realizada.



Cuestionado sobre si se investiga homicidio imprudente, el director de la Guardia Civil ha dicho que cree que "todos estamos pensando que no puede ser otra cosa presuntamente", aunque ha señalado que el cuerpo investiga y "de los resultados de la investigación se concluirá", algo que tendrá que decidir "quien sea del poder judicial".



Asimismo, sobre los pozos, ha indicado que el Seprona "antes, ahora y después de este desgraciado accidente" actúa para que no haya pozos ilegales y que los legales estén protegidos para que no haya accidentes".

