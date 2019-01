Detenido en Orduña tras agredir a su expareja, que cayó por la ventana

Actualizada 22/01/2019 a las 12:51

Un hombre de 44 años fue detenido en Orduña (Vizcaya) acusado de un delito de violencia de género contra su expareja, que cayó por la ventana de su vivienda desde un primer piso y se encuentra hospitalizada en estado grave.

Según han informado fuentes del departamento vasco de Seguridad, el suceso, que no ha trascendido hasta este martes, se produjo el pasado 14 de enero y el supuesto agresor fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Violencia de Género de Bilbao, que decretó su puesta en libertad con cargos.

Aunque estas fuentes no han facilitado más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la agresión y la posterior caída de la víctima a la calle, han precisado que el detenido no tiró a su víctima por la ventana, por lo que no ha sido acusado de un delito de intento de homicidio.

