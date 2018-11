Detenida la novia de la expareja de la joven apuñalada en Alcorcón

Actualizada 27/11/2018 a las 10:03

Daniela se aferra a su bolso color crema, aturdida, dando la espalda al inmisericorde viento helado que sacude Alcorcón. Está delante del tanatorio de la ciudad del sur de Madrid, un poco sin saber qué hacer tras hacer el papeleo más desagradable de su vida. Los documentos para que, cuando las autoridades se lo permitan, pueda enterrar a su hija Denisa María, de 17 años, muerta el domingo por una puñalada en un bajo entre las calles Desmonte y Cuenca que pudo ser asestada por la actual pareja de su exnovio, según una de las líneas de investigación.

De hecho, se trata de una mujer de 19 años y nacionalidad española detenida este lunes como sospechosa de ser la autora del apuñalamiento.

La joven detenida no se presentó en dependencias policiales, pese a que desde primera hora de ayer había sospechas de que podía ser ella porque la familia de la víctima había advertido de amenazas, y finalmente, fueron los agentes de la Policía los que acudieron a detenerla.



El caso está bajo secreto de sumario y se espera que en las próximas horas la detenida pase a disposición judicial, han informado las mismas fuentes.



Ayer, pocas horas después del suceso, el padre de la menor asesinada aseguraba en declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, que su hija recibía amenazas a través del 'WhatsApp' de la novia de su expareja, a quien habría llamado "drogadicta".

Además, comentó que su hija ya le había advertido de las amenazas que recibía desde hace semanas. "Mi hija tenía miedo. Se sentía amenazada. Intenté hablar con el padre de la chica. Mi hija me decía que estaba loca", señaló.

TESTIGOS

Un precinto policial y cuatro velas -dos rojas y dos blancas- junto a las escaleras que desembocan en una puerta metálica señalan el lugar del asesinato. "Fue sobre la hora de cenar, entre las diez y las once. Escuché unos gritos y luego las sirenas. Ver no vi nada porque mi casa da hacia el otro lado de la calle", explica Esmeralda, vecina de la calle Cuenca. Acelera el paso por la zona centro de la localidad, sin dejar de mirar hacia la esquina de la tragedia.



La víctima, de tan solo 17 años, estaba hablando con una amiga por teléfono en un trastero. Allí se reunían, según algunos vecinos, los jóvenes de la zona para pasar el rato; otros vecinos, sin embargo, aseguran que algunas de estas lonjas de entre 15 y 20 metros cuadrados son usadas como infraviviendas. "No sabes cómo se ha puesto el alquiler o la compra", afirma Pedro, de 84 años y los "últimos cincuenta viviendo aquí al lado". Denisa estaba en uno de estos trasteros cuando recibió una puñalada en el abdomen. Varios agentes de la Policía Nacional fueron los primeros en llegar. Intentaron taponar la herida y realizaron una primera labor de reanimación hasta que los Servicios de Emergencia de Madrid (Summa) acudieron al lugar, la estabilizaron mínimamente y la trasladaron en una UVI móvil a la Fundación Hospital Alcorcón. Minutos después, la joven fallecía debido a la gravedad de la puñalada.



"Yo estaba en el trabajo... o iba para allá", intenta recordar Daniela. Trabaja en una fábrica de componentes de vehículos en Getafe. La noche ha sido muy complicada. "Solo la pude ver de lejos, en el hospital. Allí, tumbada", rememora sobre su hija, una joven que repitió 1º de la ESO, que se había alejado de "personas que daban problemas" y que solía vivir entre la casa materna, la paterna en Navalcarnero (Madrid) y la del novio.

El móvil vibra dentro de su abrigo negro. Los amigos de Alcorcón, localidad a la que llegó hace trece años con su exmarido, se van enterando poco a poco de la noticia. Un 'smartphone' donde muestra las fotos de las últimas vacaciones juntos y un mensaje de la propia Denisa que le provoca un escalofrío. Es de la actual pareja del exnovio de su hija. Además de anunciarla que está embarazada, asegura que puede "ir al poblado" y por "50 euros" puede "conseguir que te rajen".

El mensaje ya lo está analizando la Policía Nacional para determinar si fue un asesinato por celos por parte de la actual pareja de su exnovio -"Un chico normal, igual que el novio actual", destaca Daniela- o si están involucradas otras personas en la muerte de Denisa, que desde que tenía cuatro años residía en Alcorcón. Se ha descartado un asesinato por violencia de género. Este lunes muchos vecinos la recordaron, incluido el Club Deportivo Elemental Magherit ,donde practicó gimnasia rítmica. "No era la primera amenaza que recibía Denisa", reconoce la madre. "Se pone así pero después no pasa nada. Lo hemos hablado y está todo bien", le dijo la chica a su progenitora de la autora de los avisos. "Está un poco loca. Eso es lo que me dijo. Le quito importancia", indicó el padre a Telemadrid. "Cualquier amenaza que vean hacia sus hijos, los padres no deben dejarla pasar. Por pequeña que sea. Hay que denunciar", comenta Daniela, que quiere ser cauta con las acusaciones "hasta que la investigación se cierre".

