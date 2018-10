Evacuadas 28 personas tras un incendio en un centro comercial de A Coruña

Actualizada 07/10/2018 a las 12:09

Un incendio en la zona de almacenaje de un restaurante ha obligado a evacuar a 28 personas en un centro comercial del municipio coruñés de Narón, aunque solo ha provocado daños materiales en el interior de dos establecimientos y ninguna persona ha resultado herida, según ha informado el 112 Galicia.

Así, según apuntan los datos facilitados por el 112 Galicia, los servicios de emergencias que se desplazaron para atajar el fuego evacuaron a un total de 28 personas, ocho de ellas de una cafetería y las 20 restantes de dos salas de cine del centro comercial. Varios particulares contactaron con emergencias para alertar del incendio a las 00,30 horas de la madrugada de este domingo.

A partir de ahí, el personal del 112 Galicia puso la situación en conocimiento de los bomberos de Narón y de la Policía Local. Una vez en el lugar de los hechos, los miembros del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Narón sofocaron el fuego, que quedó extinguido a la 1,00 horas de la madrugada. Por el momento se desconocen las causas que provocaron el incendio de manera oficial, a la espera de la investigación de la Policía científica.

En concreto, tal y como ha explicado el subgerente de Odeon Multicines, el fuego como tal se inició en el restaurante Premier. En los cines "empezaron a detectar mucho humo en la zona de la cabina de proyección, empezaron a revisar y desalojaron un par de salas colindantes a la zona donde fue el incendio", ha apuntado.

No obstante, ha garantizado que "no hubo una gran afectación, nada dramático, fue simplemente detectar el humo y desalojar a 20 personas de las salas 11 y 12 por precaución". Al respecto, ha bromeado con que "no fue el coloso en llamas".

Asimismo, García ha señalado que el fuego comenzó en el local de al lado de los cines, "por lo visto, en una zona de almacenaje". "No sé si fue debido a un ordenador o a algún tipo de equipo informático, que ardió", tal y como ha comentado, y ha añadido que "los bomberos luego dijeron que no podían asegurarlo hasta que venga la Policía científica".

Por lo que respecta a la afectación del suceso, García ha asegurado que en los cines "afectó sobre todo el humo", ya que "no llegó a haber ningún tipo de fuego dentro del cine". Sin embargo, "y por precaución, y con la más absoluta de las tranquilidades, se desalojaron a una veintena de personas, más o menos", ha aseverado.

Así, en el cine no sufrieron daños materiales, "absolutamente nada más allá de la molestia del humo", según ha garantizado el subgerente. Por su parte, ha indicado que en el local donde se produjo el incendio -el restaurante Premier- sí hubo daños materiales: "por lo que dijo el jefe de bomberos que fue para allá había habido algún tipo de daños materiales y eléctricos".

"Ya está la zona precintada por la Policía y a la espera de que algún técnico eléctrico determine hasta dónde llega el incidente, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y, sobre todo, a la espera de la Policía científica que, en teoría, venía hoy --este domingo 7 de octubre-- para determinar cómo fue el tema", ha explicado.

Pese a todo, "la actividad del centro comercial se reanudó sin ningún tipo de problema y no afectó más allá de la dependencia interna de un almacén que tienen ellos", asegura García. "A nosotros solo nos afectó el humo, porque las salas 11 y 12, el bajo grada de esa sala es su local y, al incendiarse ahí abajo, el humo se coló dentro y, sobre todo, en la parte de lo que es la cabina de proyección", ha precisado el subgerente de Odeon Multicines.

