Una británica pasa 10 horas en el mar Adriático tras caerse de un crucero

Actualizada 20/08/2018 a las 16:42

Una turista británica fue rescatada este fin de semana del mar tras pasar cerca de diez horas en el Adriático después de caerse de un crucero, informan este lunes los medios locales.



La mujer, Kay Longstaff, se precipitó de la embarcación el sábado a medianoche, cuando el barco se encontraba navegando a unos 100 kilómetros de las costas de Croacia.



El crucero, registrado en las Bahamas, se dirigía desde el puerto croata de Vergarola a Venecia, en Italia.



El personal de a bordo informó de lo ocurrido a los guardacostas, que iniciaron la búsqueda y hallaron a la turista, de 46 años, a las 9.40 hora local (7.40 GMT) del domingo, a unos 1,3 kilómetros del lugar donde se produjo el incidente.



Según la guardia costera, la víctima fue trasladada al hospital de la ciudad de Pula (Croacia) y se encuentra fuera de peligro.



"Me siento muy afortunada de estar viva. Me caí de la popa del barco y pasé diez horas en el agua hasta que estos maravillosos chicos me rescataron", explicó Longstaff a los medios.



Cuando fue hallada, la mujer se encontraba "agotada", tal y como destacó el capitán del barco de rescate croata, Lovro Oreskovic.



La británica aseguró que logró resistir gracias a la buena forma física en la que estaba por practicar yoga y también porque cantó durante toda la noche para sobrellevar el frío.



Un portavoz de Norwegian Cruise Line se mostró "agradecido de poder anunciar que la pasajera fue encontrada con vida".



"Estamos felices por saber que la mujer, residente en el Reino Unido, está a salvo y se reunirá pronto con sus amigos y familiares", agregó el portavoz.



Las circunstancias del incidente son investigadas ya que por el momento se desconoce cómo pudo caer al mar la mujer.

Selección DN+