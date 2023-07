Robleño: "Era un toro peligroso, serio, astifino"

Fernando Robleño se recupera en el recibió la visita, entre otros, de Juan del Álamo, el torero que estoqueó a Cumplidor, y de José Escolar, ganadero. Le transmitieron ánimos y una pronta recuperación. El diestrose recupera en el Hospital Universitario de Navarra (HUN) de la cornada con doble trayectoria sufrida el 8 de julio , en su primer toro de la tarde. Cumplidor, un Escolar de 595 kilos, le ha truncado una buena temporada, que incluye dos vueltas al ruedo en Las Ventas y una oreja, la semana pasada, en Soria. En la habitación le acompañan su mujer, África, y sus hijos, Alberto y Gabriel. Este domingo por la mañana, el torero que estoqueó a Cumplidor, y de, ganadero. Le transmitieron ánimos y una pronta recuperación.

¿Qué tal ha pasado la noche?

He dormido bien. Sí que he ido notando que se pasaba el efecto de la anestesia pero a base de calmantes he podido pasar la noche.

¿Recuerda el momento de la cogida?

No lo recuerdo bien del todo. Era prácticamente el primer muletazo cuando el toro me enganchó. Sentí el pitón. Y ahí ya quedé a merced del toro.

Una cornada más.

Llevo ya unas 17 o 18 cornadas. Son muchos años, 23 años de alternativa más los cinco de novillero. Este sábado tuve suerte. Al final, cuando un toro te coge estás en manos de Dios. Y tengo que dar muchas gracias porque pudo haber sido mucho peor. Era un toro con mucho peligro, un toro muy serio, astifino. Gracias a Dios no ha sido más grave.

Momentos antes de salir al ruedo, se mostraba “emocionado” y con la “ilusión de triunfar”. Aunque en 2019 logró una oreja, Pamplona no le ha sido muy propicia.

Está siendo un año bonito para mí, con faenas destacadas en plazas muy importantes. Venir a Pamplona era un lujo, pero bueno. Ojalá pueda volver el año que viene, porque prácticamente ha quedado la cosa inédita. Ojalá tenga la oportunidad de demostrar un poco mi arte.

Agencia Efe

Precisamente, usted tiene una larga trayectoria con los toros de Escolar.

Tengo muy buena amistad con José Escolar. Me ha venido a visitar al hospital. No soy ganadero, pero que un toro le dé una cornada a otra persona, y más si es un amigo, no debe de ser agradable. Estaba muy disgustado.

El día 16 tiene un compromiso en Céret (Francia), la plaza en la que en 2012 lidió seis toros de Escolar y salió por la puerta grande.

Vamos a ver. Me han dicho que en ocho días estaré recuperado. Está la cosa muy justa. Intentaré hacer un esfuerzo porque es una plaza muy especial. Luego tengo Mont de Marsan el día 21 y Valencia el día 23.

¿Está animado?

Sí, hay que estar animado. Esta es una profesión en la que te juegas la vida y pasan este tipo de cosas. Pero no por eso pierdes las ganas.