Tras la pista de Hemingway, el mayor divulgador de los Sanfermines, una ruta literaria por la ciudad durante las fiestas

La ruta, trazada en torno a fragmentos de obras literarias, pasará por rincones, plazas, esculturas y otros espacios visitados o narrados por Ernest Hemingway en sus obras. Lo previsto es visitar Plaza del Castillo (La Perla, Hotel Quintana, Bar Txoko, Café Iruña), Catedral, Mercado de Santo Domingo, Casa Marceliano, cuesta de Santo Domingo, plaza San Francisco y paseo Sarasate (Las Pocholas).

Este recorrido por la ciudad tendrá lugar del lunes 10 al jueves 13 de julio, a las 11.30 y a las 18.30 en castellano. Además, el martes 11 de julio a las 11.30 horas y el jueves 13 de julio a las 18.30 horas, la visita se realizará en euskera. El punto de encuentro es el exterior del Hotel la Perla. Esta oferta continua con una iniciativa municipal que entró por primera vez en el programa oficial de las fiestas de San Fermín en 2022.

Esta actividad es gratuita, aunque por motivos de organización requiere de inscripción previa a través de la web municipal de Cultura, el teléfono 010 (948 420100), o presencialmente en la Oficina de Turismo de Pamplona. El número máximo de personas por grupo es de 25.

llegó a Pamplona con 24 años en el año 1923. Vino como reportero del diario Toronto Star en busca de material para sus reportajes periodísticos. Su carácter apasionado, actitud abierta y una clara predisposición para involucrarse en el ambiente hicieron que no tuviera muchas dificultades para conectar con la gente, lo que facilitó su total integración en la fiesta. Así comenzó el idilio entre Pamplona y los Sanfermines y el escritor. Tres años después de su primera visita a Pamplona publicó la que fue su primera novela de éxito, 'The sun also rises' traducida al castellano con el título Fiesta. A partir de ahí… las fiestas se convirtieron en universales.