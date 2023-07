Ana Torroja inaugura este jueves el escenario de la plaza del Castillo con su mezcla de pop y electrónica

El escenario nocturno de la plaza del Castillo se inaugura este jueves por la noche con la artista española Ana Torroja. A partir de las 23.45, la que fuera vocalista de Mecano, presentará una selección de sus mejores temas, tanto de su carrera en solitario como de la del grupo, en un concierto dirigido para todo tipo de públicos. Ana Torroja combina la música electrónica con baladas y ritmos latinos, una fusión de años de experiencia en múltiples lugares del mundo.

Ana Torroja cuenta en su haber con una amplia discografía que se cierra, por el momento, con el trabajo ‘Mil razones’, editado en 2021 con la colaboración de importantes DJ’s españoles. Inició su trayectoria en la música en el año 1981 con Mecano, integrado por ella como voz principal junto a los hermanos Cano, compositores y arreglistas. Con más de 25 millones de discos vendidos en todo el mundo, Mecano lideró las principales listas de radios de Francia, Estados Unidos y Latinoamérica, llegando a obtener también un gran reconocimiento en Japón, Suecia, Alemania, Reino Unido o los Países Bajos. Ana, voz principal, dotó al grupo de una gran personalidad, y la situó como una de las voces más destacadas del pop español. Después de una década de trabajo conjunto, su debut en solitario fue en 1997, con ‘Puntos Cardinales’, grabado en Londres y que contó con una versión para el mercado francés, ‘Points cardinaux’.

Tras una breve etapa en que el grupo Mecano volvió a reunirse, Ana Torroja publicó ‘Pasajes de un sueño’ (1999), ‘Ana Torroja’ (2001), ‘Frágil’ (2003), ‘Me cuesta tanto olvidarte’ (2006), ‘Sonrisa’ (2010), ‘Conexión’ (2015, primer disco en directo donde recopila lo mejor de Mecano, algunos temas de su carrera solista y 4 temas inéditos) y ‘Mil razones’ (2021). Entre las nueve canciones de este último disco destaca ‘Hora y cuarto’, primera colaboración entre Ana Torroja y Alaska, quien también visitará las fiestas este sábado con Fangoria.

Estos trabajos muestran su evolución, con composiciones más clásicas y ritmos electrónicos. Ha sido nominada a múltiples premios y ha recibido premios especiales por su carrera. Los temas más reconocidos de Ana Torroja como solista, que probablemente suenen en la Plaza del Castillo, son ‘A contratiempo’, ‘Ya no te quiero’, ‘Veinte mariposas’, ‘No me canso’, ‘Sonrisa’ y ‘Tu habitación helada’. Entre sus colaboraciones con otros artistas destacan los duetos ‘Corazones’ (en colaboración con Miguel Bosé) y ‘Duele el amor’ (junto a Aleks Syntek). Junto a ellos se escucharán ‘Hoy no me puedo levantar’, ‘Hijo de la Luna’ o ‘Mujer contra mujer’.