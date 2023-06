Un texto sobre Hemingway gana el concurso de relatos de San Fermín

Entre los 673 relatos presentados este año, procedentes de 20 países diferentes, el jurado escogió los diez mejores. Luis Sabalza, presidente de Osasuna y próximo lanzador del chupinazo, fue uno de los diez lectores que pusieron voz a los microrrelatos seleccionados, en un acto celebrado este viernes por la tarde en el Palacio del Condestable de Pamplona. El evento fue retransmitido por streaming a través del canal de YouTube de Microrrelatos de San Fermín.

Todos recordamos el lejano día en que mi madre, durante la comida familiar que siguió al funeral de papá, dijo que quería hablarnos. Y entonces nos contó una historia disparatada según la cual habría conocido a Hemingway en los sanfermines de 1952, y había tenido con él una breve pero intensa historia de amor. “He esperado a que muriera vuestro padre para decirlo -explicó- porque como resultado de aquella aventura me quedé embarazada de ti -dijo señalándome con la cabeza-. Éramos amigos, y el pobre se casó conmigo de urgencia para evitar un escándalo. Luego nos fue bien, pero jamás hemos vuelto a hablar del tema en casa”. Hubo unos segundos de silencio. Me pareció ver que un par de rostros mudaban de color. No el de mi mujer que, pese a la situación, se sirvió otra ración de cocochas. Nuestro hijo parecía divertirse con lo que estaba ocurriendo, y le siguió la corriente. “Entonces, abuela, ¿yo soy nieto de Hemingway?”. “No, cariño -dijo ella-. Pero esa es otra historia, y no voy a ser yo quien te la cuente”. Y ahí sí que mi mujer dejó de comer. Días más tarde, fue ella misma quien encontró una residencia perfecta para mamá.

Ustekabean, Nabarreriatik Udaletxe Plaza aldera zihoan jende zaparradak harrapatu nau. Atzetik, orpo-hezurrak ia ukitzen Toko-toko, Braulia, Selim-pia Elcalzao eta Larancha-la; aurretik, berriz, dultzaineroak. Olde horren erdian, ezkerretara begiratu eta irribarre frexko batek begiak dantzatu dizkit; aurpegiko azala erlaxatu; arnasa baretu. Eta korronteak eraman nazan utzi dut. Ez zaitut ezagutzen. Ezta zuk ni ere. Baina, ikusi bezain laster, eskua luzatu didazu. Eta ni zure saltoen erritmora egokitu naiz. Gure begiradak iltzatuta gelditu dira, nahiz eta kalejirak atzera, aurrera, eta tarteka jendearen besapeetan barrena makurtzen gintuen. Mercaderesetik Udaletxe Plazara iristear garela, dultzaineroek pieza berria hasi dute; une horretan zure eskuak irrist egin dit. Dantza egiteari utzi gabe, lepoan lotuta zeneraman zapia askatu eta niregana luzatu duzu, berriz ere, gure eskuak elkartzeko. Hirugarren saiakeran harrapatu dut, baina konturatzerako Braulia gure tartean sartu da, eta nire eskuan gelditu da zapia. Eta, zu falta. Dultzaineroen konpasean, erraldoiek Udaletxe Plaza aldera jarraitu dute. Ez zaitut gehiago ikusi. Non sartu zara? Nola izena duzu? Nongo zara? Telefonoa? Instagram-a? Snapchat-a? Lepoko zapi gorria zeneraman neska misteriotsua baldin bazara, erantzun! Itzuli egin nahi dizut! Partekatu, mesedez… 18 Like. 2 iruzkin. 1 partekatua. #sanferminak #kalejira #dultzaineroak #erraldoiak #braulia #nonzaude #nolaizenaduzu #nongoazara #zuretelefonozenbakia #zapigorria #ustedutmaitezaitudala #ziurnago #maitezaitut

De repente, me ha pillado una oleada de gente que iba de Navarrería a la Plaza del Ayuntamiento. Detrás, pisándome los talones, Toko-toko, Braulia, Selim-pia Elcalzao eta Larancha-la; por delante, los dulzaineros. En medio de esa avalancha, he mirado hacia la izquierda y una sonrisa fresca me ha bailado los ojos, me ha relajado la piel de la cara, me ha calmado la respiración. Y he dejado que me lleve la corriente. No te conozco. Tú tampoco me conoces a mí. Pero, nada más verme, me has extendido la mano. Y me he adecuado al ritmo de tus saltos. Nuestras miradas se han quedado clavadas, aunque el pasacalle nos lleva hacia adelante, hacia atrás, incluso nos hace agachar para pasar por debajo de los brazos de la gente. Cuando desde Mercaderes estamos a punto de llegar a la Plaza del Ayuntamiento, los dulzaineros empiezan a tocar otra pieza, y en ese preciso instante, se me resbala la mano. Sin dejar de bailar, has soltado el pañuelo que llevabas atado al cuello y lo has extendido hacia mí, para juntar nuestras manos. Lo he pillado al tercer intento, pero antes de darme cuenta Braulia se ha metido entre nosotros, y me he quedado con el pañuelo en la mano. Y faltas tú. Al compás de los dulzaineros, los gigantes han seguido hacia la Plaza del Ayuntamiento. No te he vuelto a ver. ¿Dónde te has metido? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Cual es tu teléfono? ¿Tu Instagram? ¿Tu Snapchat? Si eres la chica misteriosa que llevaba el pañuelo rojo, ¡responde! ¡Te lo quiero devolver! Comparte, por favor... 18 me gustas. 2 comentarios. 1 retuit. #sanfermines #pasacalles #dulzaineros #gigantes #braulia#dondeestas#comotellamas#dedondeeres#tunumerodetelefono#pañuelorojo#creoquetequiero#estoyseguro#tequiero