Se garantizará la autenticidad de la persona que emite cada voto del cartel

Y mientras muchos barruntan cuál es la mejor de las opciones, la votación popular para empadronados en Pamplona ya está en marcha. Una decisión que se podrá plasmar de forma telemática a través de www.pamplona.es y www.pamplonaescultura.es. Y precisamente para evitar situaciones dudosas como la del año pasado, el consistorio garantizará la autenticidad de la persona que emite el voto mediante un enlace que será enviado al correo electrónico de quien participa. Así, en caso de no corroborarse la elección, la opción no será contabilizada. Además, se mantiene la alternativa del 010 (948420100) y de forma presencial, las urnas habilitadas en los siete civivox de la ciudad. Para escoger cartel por teléfono se solicitará el DNI con el fin de verificar que no ha votado por otro medio. Lo mismo ocurrirá con los presenciales, que se incluirán en un registro común.

También se obliga a mantener el anonimato tanto de la autoría como de la imagen hasta que se dé a conocer la obra ganadora. Su incumplimiento supondrá la exclusión automática del concurso y no poder presentarse durante los tres próximos años.