En el suelo ha escrito con buena caligrafía la palabra tattoo. Deja bien claro que ahí va su puesto, un ortoedro dispuesto de manera vertical en el que expone los tatuajes que hace, los precios y sus datos. “Soy el único tatuador en Sanfermines que pone información personal, todo para que el cliente pueda localizarme si le pasa algo con el tatuaje”, comenta con seguridad Fred Williams Vieira, tatuador brasileño que llegó en 2004 a España y que lleva viniendo a Sanfermines desde hace diez años.

El tema de que ponga sus datos es para facilitar una reclamación del cliente en caso de que la tinta haga reacción. Él asegura que, a diferencia del resto de puestos repartidos por la ciudad, utiliza una “tinta natural de la Amazonia utilizada por los indígenas”. “Esta no hace reacción a la piel, es diferente a la de los demás, que son artificiales”, informa sobre un producto azulado utilizado en las tribus “para protegerse del sol”. “En la mayoría de stands hacen con henna negra, que a una persona alérgica de puede provocar quemaduras de tercer grado”.

La ruta de Williams empieza en abril. Él sale de su hogar en Sevilla y viaja a lo largo de siete en su “casa rodante” por toda España y otros países europeos como Francia y Portugal. Durante ese periodo de tiempo tiene que sacar el dinero suficiente para ganarse la vida en los cinco meses restantes que no viaja con su furgoneta. “Me da para vivir el resto del año porque trabajo muchísimo, doce horas mínimo, pero en las ferias grandes como está puedo llegar a trabajar de 9.00 a 4.00 horas”, reconoce.

El tatuador brasileño, que tiene un estudio en su país en el que trabaja su hijo, comenta que en Sanfermines va “mucha” gente al puesto. Dice que “tienen costumbre” de hacerse el tatuaje con él. Los dibujos que más se repiten son los de Disney. Tiene de todo. Desde letras chinas hasta el escudo del Málaga. Un popurrí digno de su vida nómada.

Aquí ya es querido y su convivencia con los feriantes más cercanos es muy buena. El único problema que tiene ahora mismo es que no está dentro del recinto ferial. Es decir, su puesto, que está ubicado justo a la entrada del parque del Runa, no tiene licencia del ayuntamiento. “Quiero coger este sitio fijo, tener permiso para estar tranquilo”, añade. “Hubo años que no dejaron hacer tatuajes, yo creo que hubo quejas de clientes por reacciones y no dejaban”, lamenta. Para ello, el brasileño propone que el consistorio controle directamente los puestos de tatuajes. “Esto no es como vender pañuelos, que hay mucha gente haciéndolo. Los tatuadores se pueden contar”, argumenta.

Su sueño en Pamplona sería poder instalar un stand más grande. “Un puesto de tres por tres”, detalla. Fred Williams se tendrá que conformar de momento con su cubo alargado que por la noche se ilumina. “Es el único que se ilumina por dentro, lo diseñé yo”, ríe mientras hace un corazón de gena por 3 euros a una joven. Los precios ascienden en función del tamaño y la complejidad del mismo. Se puede pagar en metálico, tarjeta e incluso bizum. Un puesto en toda regla con ganas de tener su plaza fija en los Sanfermines.