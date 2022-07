Del sueño al triunfo

La primera tarde taurina del centenario de la plaza pamplonesa deparó el triunfo del mexicano Isaac Fonseca, que cortó las dos orejas a los dos novillos de su lote y abrió la puerta grande de la monumental. Fonseca llegó a Pamplona todavía recuperándose de la cogida que sufrió en Las Ventas el pasado 26 de junio, en la feria de San Isidro. Minutos antes del inicio de la novillada, el novillero mexicano reconocía la “ilusión” que le producía su primera tarde en Pamplona. “Desde que en 2019 vine acompañando a Francisco de Manuel, soñaba con torear en esta plaza. Y los sueños se cumplen”, aseguró.

La cogida en Madrid le provocó una cornada en la pantorrilla, una fractura en la mandíbula, operada hace una semana, y una contusión en la mano derecha. “Desde que me dieron el alta y salí del hospital me puse en manos de los expertos para poder estar al 100%, con toda la ilusión, la fe y la fortaleza. No tengo dolor. Estoy feliz. Y eso es lo que vale para poder hacer las cosas bien”, declaró con pundonor.

DN

Fonseca conectó con el público pamplonés desde los primeros compases de la tarde y se llevó el primer triunfo de la feria de 2022 con esa puerta grande que crea expectativas en las tardes de la feria pamplonesa.

VUELTA AL RUEDO CON VINO

Tras matar al segundo novillo, que dedicó al sector de la tauromaquia de su país frente a los embates de los colectivos antitaurinos, el público prorrumpió en una larga ovación. Dio la vuelta al ruedo emocionado y agradecido, y con la presencia de algunos paisanos con bandera mexicana en el tendido. Le lanzaron varias botas de vino, que cedió inicialmente a Jesús Robledo ‘Tito’, banderillero de su cuadrilla, ovacionado también por el público pamplonés. Este subalterno fue atendido en la enfermería de la plaza de un puntazo en cara interna de tibia derecha , ocurrido con la puntilla en el segundo novillo de la tarde.

El toledano de Torrijos Álvaro Alarcón, triunfador en la Feria de San Isidro, cortó una oreja a su segundo novillo y se llevó sendos revolcones en cada uno de su lote, afortunadamente sin consecuencias. Antes de tocar el albero, Alarcón aseguró que estar en Pamplona era “un sueño que desde niño había buscado”.

El murciano Jorge Martínez, tercer novillero de la tarde, se declaraba asimismo “feliz de cumplir el sueño de estar en Pamplona ”. “Falta salir a la plaza y seguir cumpliendo sueños. Pamplona es una plaza de máxima categoría y un triunfo aquí te abre muchísimas puertas”. Pese a que mostró seriedad con su lote, Martínez se fue de Pamplona sin premio.

La novillada comenzó con pequeños incidentes: la caída inicial-sin consecuencias- del alguacilillo Antonio Moreno desde su caballo, el derribo del caballo de uno de los picadores ante la embestida del novillo, y varios amagos de cogida, con algunos momentos de tensión, que se quedaron en susto.