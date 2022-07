El Jefe de Policía Nacional en Navarra: "No hay ninguna amenaza específica a los Sanfermines"

El Jefe Superior de la Policía Nacional en Navarra, José María Borja, ha afirmado este martes, en la presentación del dispositivo especial de seguridad para los Sanfermines, que no hay "ninguna amenaza específica" para las fiestas de Pamplona.

"Estamos en el nivel 4 de prevención, es un nivel alto, la amenaza es genérica, como cualquier otro país, todas las policías hemos diseñado en prevención un dispositivo genérico para dar una posible respuesta si hubiera una amenaza", ha declarado a los medios de comunicación.

Borja ha matizado que "ahora mismo no hay nada que nos preocupe en ese sentido, no hay ninguna amenaza específica contra España y no hay ninguna amenaza específica contra sus fiestas".

800 agentes, además de los que aportan Policía Foral y Policía Municipal de Pamplona (2.700 agentes en total), cuenta con unidades de caballería, TEDAX, Subsuelo, Unidad de Intervención Policial (que se refuerza con 8 grupos), guías caninos, medios aéreos en sus modalidades de helicóptero y drones, así como el refuerzo de efectivos desplazados para las fiestas. El dispositivo de este año de la Policía Nacional , compuesto por unos, además de los que aportan Guardia Civil ), cuenta con unidades de caballería, TEDAX, Subsuelo, Unidad de Intervención Policial (que se refuerza con 8 grupos), guías caninos, medios aéreos en sus modalidades de helicóptero y drones, así como el refuerzo de efectivos desplazados para las fiestas.

También participarán agentes de la Brigada Móvil que protegerán el transporte público y repartirán a los viajeros en las estaciones y trenes que se dirijan a Pamplona documentación informativa con consejos preventivos ante robos y otro tipo de delitos, así como dípticos de seguridad.

Policías especializados de la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) Central se han desplazado expresamente hasta la capital navarra para prevenir acciones contra la libertad e integridad sexual. También, se refuerzan las medidas de seguridad en espectáculos y acontecimientos que supongan grandes concentraciones de personas, así como las medidas de prevención en materia antiterrorista.

Además, la Policía Nacional repartirá pulseras identificativas para que los menores las lleven puestas durante las fiestas de San Fermín. Es una medida que se inició en ediciones anteriores y que, dado su acogida y eficacia, continuará durante este año.

Respecto a la plantilla, este año se reforzará con agentes provenientes de otras unidades, que patrullarán y protegerán las fiestas. Colaboran en el dispositivo agentes uniformados de Países Bajos, Alemania, Italia, Portugal, Francia y Rumanía, que patrullan junto a los agentes españoles en el marco del proyecto Comisarías Europeas.

Borja ha subrayado que hay un dispositivo específico que va a ayudar a la unidad de policía judicial en todo tipo de delitos, pero "preocupa sobre todo que no suceda nada en contra de la libertad sexual de las mujeres, que para nosotros es un tema muy sensible y de especial protección, y nos hemos volcado".

El delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, ha comentado por su parte que, tras dos años de suspensión de los Sanfermines a causa de la pandemia, "Pamplona se merece una celebración con todas las garantías de seguridad, para eso hemos trabajado y vamos a seguir trabajando".

Las FCSE, ha señalado, "están completamente comprometidas con Pamplona y con la celebración de las fiestas. Vamos a esperar, porque se está hablando de mucha afluencia, yo creo que es verdad que va a haber mucha gente, porque la gente tiene ganas de disfrutar, pero también creemos que esas ganas de disfrutar se van a convertir en alegría y disfrute, que es lo que esperamos todos y todas".

"Y en el caso de que alguien venga con otra intención, tenemos a las FCSE que son los que se van a encargar en un primer momento de la prevención de los delitos y, si son denunciados, perseguirlos para que no queden impunes", ha resaltado.