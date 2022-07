La barras de la plaza del Castillo y Antoniutti abren esta tarde al público

Un preestreno de las fiestas de San Fermín 2022. Pamplona vive este martes 5 de julio un ensayo general, un aperitivo de la gran explosión de emociones que se vivirá este día 6 a las 12.00 horas. Las diez barras colocadas en la plaza del Castillo sirven esta tarde sus primeras copas, en vasos reutilizables, cuando la sala de estar de la ciudad empiece a llenarse de personas para asistir al concierto de Los 40 Principales, a las 21.00 horas.

Los restaurantes, churrerías y puestos de vino de Antoniutti también harán esta tarde un “ensayo general, un abrir de boca” para dar a conocer al público que vuelven después de cuatro años de ausencia. También es posible adquirir pañuelos, ropa sanferminera, bisutería y otros artículos en algunos de los más de cien puestos de venta del Bosquecillo y la plaza de Recoletas.

La plaza del Castillo ha sufrido una importante transformación en estos últimos días. Un escenario con forma de cúpula transparente preside la plaza, dando la espalda a la avenida de Carlos III. Al lado izquierdo se sitúan los módulos de bar de Kabiya, El Torreón del Castillo, TinglaOut, El Kiosko, El Born, El Mordisco y Gure Etxea. A la derecha están el Windsor, El Txoko, Baviera y La Tasca de Don José. Tal como marcaba el pliego, las diez casetas poseen la misma estética. De negro y rojo, la parte trasera luce un gran vinilo con el cartel de San Fermín de este año. El Ayuntamiento ha retirado varios bancos para poder ajustar los módulos al límite con la zona verde. Además, los alcorques de los plataneros se han rellenado de cemento y se han protegido los troncos con un plástico transparente.

Los hosteleros han trabajado a marchas forzadas para tener las barras a punto, con su grifo de cerveza, su máquina de hielos, varias neveras con refrescos y estanterías con gran variedad de ginebras, ron, whiskies y otras bebidas alcohólicas. “Somos profesionales hosteleros con una dilatada experiencia y sabemos hacer bien las cosas, con todas las garantías higiénicas”, apuntaba por la mañana uno de ellos.

El ambiente presanferminero también es palpable en otros escenarios de la fiesta, como en el parque de Antoniutti, donde ya están montados cuatro restaurantes, dos puestos de vino añejo, dos churrerías y dos puestos más de comida. Tras cuatro años de ausencia, vuelven El Baturro y el mesón La Fortuna, entre otros. “Cuando me enteré de que el Ayuntamiento nos daba la oportunidad de recuperar este espacio sentí una gran alegría y un gran alivio después de los años nefastos que hemos pasado. Sentía que moralmente me faltaba algo si no podía volver a Sanfermines”, expresa Manuel Cañada, dueño del mesón La Fortuna. Cañada recuerda que con apenas 5 años ya se movía por el restaurante ambulante. “Ahora tengo 55 y conservamos el mismo espíritu”, añade.