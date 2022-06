EH Bildu recurre las barras de la Plaza del Castillo para San Fermín y pide paralizar el expediente

Según ha explicado, el condicionado que sustenta el expediente "vulnera hasta cuatro leyes o normas distintas tanto a nivel local, como foral y estatal". "Se trata de la Ordenanza de Higiene Alimentaria del Ayuntamiento de Pamplona, de la Ley Foral 14/2018 de Residuos y su Fiscalidad, de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados y de la legislación que regula la libre concurrencia en la contratación pública tanto en el Estado como en Navarra", ha apuntado la coalición, que ha reclamado la paralización del expediente.

En primer lugar, EH Bildu ha destacado que en el condicionado "no existe explicación alguna ni existe informe técnico-sanitario" que justifique que estas barras carezcan de agua corriente y desagües "por lo que cabe pensar que no hay ninguna razón extraordinaria que empuje al Ayuntamiento a contradecir su propia normativa". "Permitir la colocación de estas infraestructuras de esa manera vulnera la normativa local de higiene alimentaria" y "es muy grave porque afecta a una cuestión de sanidad pública y se hace con menoscabo de la salud de la ciudadanía", ha advertido.

La coalición ha criticado que "ni siquiera se exigen unas condiciones mínimas para garantizar un suministro suficiente de agua potable como alternativa a la no existencia de agua corriente", cuestión que "vulneraría lo exigido en la normativa estatal de residuos y suelos contaminados".

Por otro lado, EH Bildu ha indicado que esa norma, en su artículo 18 apartado 3, establece que "en los establecimientos del sector de la hostelería se tendrá que ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita". "La cuestión raya la prevaricación porque se es perfectamente consciente de cuáles son las exigencias legales", ha aseverado.

En tercer lugar, el expediente "tampoco cumple" la normativa foral relativa a Residuos y su Fiscalidad en la que "se fomenta el uso de vajilla reutilizable". "La previsión de permitir que los vasos que se vayan a utilizar en esos espacios puedan ser de un solo uso es, justamente, lo contrario de lo que pretende esta normativa", critica EH Bildu en el recurso. "Pudiendo establecer en el condicionado las previsiones relativas al principio de la menor generación de residuos posible, ha optado este Ayuntamiento por la opción radicalmente contraria", ha censurado.

Finalmente, el recurso incide en "la vulneración del principio de libre concurrencia a la hora de optar a colocar las barras". "No tenemos el más mínimo interés en que sean unas personas o empresas concretas las que gestionen estas instalaciones, pero sí nos preocupa que, por ejemplo, se haya venido sosteniendo, en el caso del reparto de las huertas de Etxabakoitz, que primar la cercanía (a la hora de la concesión) era ilegal", ha remarcado el grupo municipal. "No se puede soplar y sorber al mismo tiempo. O se puede restringir la concurrencia por razones de cercanía geográfica o no se puede", ha concluido.