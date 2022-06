Maya dice que las barras en la plaza del Castillo pretenden ser una alternativa al botellón

barras que se instalarán en la plaza del Castillo durante los Sanfermines permitirán "que la gente pueda estar en la verbena tomando algo sin necesidad de estar ocupando una terraza, sin estar dentro de un local o dentro de un bar, y sin tener que tirar de botellón". El alcalde de Pamplona, Enrique Maya , ha afirmado que lasque se instalarán en la plaza del Castillo durante lospermitirán "que la gente pueda estar en la verbena tomando algo sin necesidad de estar ocupando una terraza, sin estar dentro de un local o dentro de un bar, y sin tener que tirar de botellón".

"Un aspecto que creemos que va a ser positivo es que habrá gente que podrá beber allí y no tener, como sabemos que ocurría, que llevarse la bolsa y estar por ahí en la plaza. Seguirá ocurriendo, casi seguro, pero damos una alternativa a lo que antes no existía, y yo espero que eso va a funcionar bien", ha manifestado este lunes, en respuesta a los medios de comunicación tras una rueda de prensa.

A preguntas de los periodistas sobre si se pretende controlar los precios de las barras, el alcalde ha respondido que "estamos en una economía de mercado y no se puede decir 'cervezas a 1 euro'". "Eso es imposible, la propia actividad irá marcando los precios. Sé que es un problema los precios en San Fermín, pero estamos en una economía de mercado", ha indicado.

Respecto a la programación musical de la Plaza del Castillo, Maya ha señalado que "va a ser música de DJ" y "variada", y que se pretende "recuperar las verbenas de la Plaza del Castillo".

Por otro lado, en relación con el anuncio de que los colectivos de diversidad cultural han rechazado la propuesta del Ayuntamiento de desplazarse del parque de Antoniutti a Trinitarios durante las fiestas, el alcalde ha señalado que "lo que se estaba haciendo hasta este año no funcionaba demasiado bien".

"La percepción ciudadana es de que no se había convertido en un espacio atractivo para la inmensa mayoría de la gente, que quería mucho más el ambiente que había antes, con esos escenarios musicales, con los puestos para poder cenar, las churrerías, los vinos... Tomamos la decisión de recuperar aquello, y a ellos se les ofreció la posibilidad de ir a un sitio que a mí me parece interesante", ha explicado.

Según Maya, la ubicación planteada está "muy cerca de la Rochapea, y cerca, a su vez, de la zona de la zona de las barracas". "Yo creo que era un sitio atractivo. Ellos han considerado que no, dicen que no van a ir allí, y es la alternativa que les hemos dado. Ellos tendrán que valorar sus porqués, pero me parecía una oportunidad para ellos interesante", ha subrayado.

Además, ha asegurado que "se ha hablado con ellos, no es que se les haya impuesto". "Creíamos que era un sitio interesante y lo creemos, pero si finalmente deciden que no, ellos son muy libres de decidir", ha concluido.