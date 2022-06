Javier Labairu: “Espero que las barras ayuden a frenar el botellón”

El concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu, admite que no se esperaba “semejante repercusión” con la cuestión de las barras de la plaza del Castillo. Asegura sentirse “decepcionado” con la “forma de hacer política” de la oposición. “Se están dedicando a manipular y mentir y no me parece ni justo ni ético”, afirma. Defiende que las diez barras cumplen la normativa y resalta que en la anterior legislatura, ediles de EH Bildu y Geroa Bai autorizaron instalaciones sin conexión a redes de agua potable y residuales.

Enrique Maya afirma que no tiene “interés personal” en estas barras. ¿Usted tiene algún interés?

Ninguno. Esta es una idea que surgió desde el área de Cultura, que quería cambiar el tipo de ambientación de la plaza del Castillo. En un principio se planteó la posibilidad de recuperar el quiosco como escenario, pero por dificultades técnicas se descartó. Seguridad Ciudadana ha intervenido sólo en las cuestiones relacionadas con la seguridad y la ocupación de la vía.

De las diez barras, sólo dos las gestionarán hosteleros de la cuesta de Labrit. ¿Le ha salido el tiro por la culata al Ayuntamiento?

Las barras no se pensaron para compensar a los hosteleros de la cuesta de Labrit. Es cierto que cuando nos juntamos con ellos para informarles de que no iban a poder instalar la carpa les comentamos que estábamos trabajando en esta opción y les ofrecimos participar en la licitación.

Algunos vecinos dicen que la plaza del Castillo ya tiene 14 bares. ¿Qué necesidad hay 10 diez más?

Son bares en soportales y con terraza. El que está en la plaza del Castillo y quiere tomar algo tiene que armarse de paciencia, sobre todo durante los conciertos. Por eso pensamos que las barras pueden contribuir a frenar los botellones y la presencia de cuadrillas en la zona verde con bolsas de bebida.

El martes se debate una declaración de EH Bildu, PSN y Geroa Bai en la que dicen que las barras no cumplen el artículo 51.4 de la ordenanza de higiene alimentaria.

Saben que es mentira. Es una burda manipulación. Maider Beloki (EH Bildu) firmó en 2018 la autorización para que se instalaran en Antoniutti food trucks sin conexión a la red de agua. E Itziar Gómez (Geroa Bai) firmó el pliego para la licitación de los puestos callejeros de salchichas, con su depósito de agua potable y residuales. ¿Qué pasa, que prevaricaron? La posición está actuando de mala fe para desprestigiar a Navarra Suma. Yo entiendo y asumo la crítica y que haya cosas que no les guste, pero manipular y mentir no me parece ni justo ni ético.

La oposición también critica que las barras molestan al viandante.

Los técnicos del área han determinado el número y ubicación para molestar lo menos posible. .

Señala que no esperaba semejante repercusión.

Sé que hacer cambios siempre es complicado, pero prefiero que se juzgue una vez que pase. Quizás no salga bien. Si es así, tomaremos nota para las siguientes fiestas.

Esto dice la ordenanza sanitaria

La ordenanza de higiene alimentaria dedica el capítulo 2 a las actividades de hostelería de carácter no permanente. El artículo 51.4 afirma que “las instalaciones deberán disponer de un suministro suficiente de agua potable conectada a los fregaderos y lavamanos necesarios para la limpieza del utillaje y aseo del personal, y desagüe a la red de saneamiento. En caso de llevarse a cabo elaboración de alimentos o uso de vajilla reutilizable, los fregaderos y/o lavamanos deberán disponer, además, de agua caliente de consumo humano”. En 2014 se añadió un segundo párrafo: “Previa autorización municipal, se podrán emplear depósitos para el almacenamiento y la eliminación higiénica de aguas residuales, siempre que no sea posible su conexión a la red de saneamiento y sean de una capacidad adecuada al volumen de agua empleada para el mantenimiento higiénico de las instalaciones y el aseo del personal”.