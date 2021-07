¿Pueden ser más rentables las fiestas?

Cuando Ernest Hemingway disfrutó sus primeros Sanfermines en 1923 andaba bastante escaso de dinero. Trabajaba como corresponsal de prensa en París y su estilo de vida no era muy proclive al ahorro. No pudo alojarse en La Perla sino en un hostal barato en la calle Eslava. Tampoco pudo permitirse un plato de ajoarriero en la casa Marceliano. Nada que ver con el Hemingway de los años 50, escritor consagrado que no reparaba en gastos a la hora de dar rienda suelta a su afición a la bebida, la comida y el jolgorio. Así es cómo el célebre escritor y embajador de la fiesta encarnó a ambos perfiles de visitante sanferminero, el solvente que deja buenos ingresos y el mochilero que apenas se gasta unos euros.