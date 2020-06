Voluntarios controlarán el acceso a la misa de San Fermín para respetar el aforo

Actualizada 29/06/2020 a las 12:42

Voluntarios controlarán el acceso a la misa del 7 de julio, día de San Fermín, en la parroquia de San Lorenzo para cumplir con el aforo permitido ante el Covid-19, según ha afirmado el arzobispo de Pamplona y Tudela, Francisco Pérez, quien ha asegurado que la entrada se gestionará "según las normas".



"No entrarán más que aquellos que pueden entrar, no va a ser masiva", ha remarcado el arzobispo, para agregar que "lo que pase fuera no lo sé, porque no va a haber procesión, ni ningún evento exterior".



A preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, Francisco Pérez ha incidido en la idea de que en la misa de San Fermín "no se permitirá más aforo" que el permitido por las instancias sanitarias en esta 'nueva normalidad'. Y ha recordado que la eucaristía se emitirá por Navarra Televisión y 13 TV.



Según ha expuesto, "donde va a haber problemas es si hay aglomeraciones fuera" y ha señalado que "ahí tendrán que operar otras instancias". "Pero nosotros tenemos voluntarios, que ya están preparándose", ha expuesto el arzobispo. En este sentido, sobre lo que pueda pasar fuera de la iglesia, el delegado episcopal de Liturgia, José Antonio Goñi, ha explicado que "se habló con Policía Municipal, que también va a estar".



Al ser preguntados por si consideran que la misa del día 7 debería ser suspendida para evitar aglomeraciones, el arzobispo ha señalado que "esto lo podíamos haber hecho durante todas las fiestas, también en Semana Santo o en el día del Corpus" y ha insistido en que "nosotros actuamos con normalidad, sabiendo respetar las normas".



"No se va a eliminar algo que es esencial como es la oración, otra cosa es organizarlo bien y sabiendo responder a las instancias de aquellos que nos dicen cómo tenemos que hacerlo", ha declarado, para remarcar que "en el momento oportuno se dirá que no se puede pasar".



En su opinión, "va a ir gente" a la misa, pero "a muchísima gente sabemos que le va a costar salir de casa porque estamos en un momento en el que todos tenemos que ser sensatos y al mismo tiempo con los métodos que nos ponen Sanidad ir adelante".



En este mismo sentido, el delegado episcopal de Liturgia, José Antonio Goñi, ha afirmado que "al igual que otras entidades, como los bares, van haciendo su adecuación a la normativa", la Iglesia "ha hecho la misma adecuación a la normativa de la 'nueva normalidad'".



Según ha indicado, desde el Arzobispado "no se ha decidido celebrar misas" con motivo de los Sanfermines, sino que se enmarcan en las "misas que celebramos a diario".

"Nosotros celebramos misa a diario, este lunes hemos celebrado San Pedro y San Pablo, el viernes celebraremos Santo Tomás y día 7 celebraremos San Fermín", ha agregado.



En esta línea, ha afirmado que San Fermín "se celebra en toda Navarra" y que "se puede ir a cualquier iglesia a celebrarlo". "Toda Navarra en todas las misas el día 7 de julio celebra San Fermín. Se puede ir a cualquier parroquia de Pamplona, la Iglesia tiene un calendario de celebraciones y lo hemos hecho, igual que nos hemos adecuado en Semana Santa, que es mucho más importante que San Fermín. Si se han suspendido las fiestas civiles, nosotros seguimos haciendo misa", ha comentado.

