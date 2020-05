Emoción contenida con pastores y corredores en la misa de Escalera

06/05/2020 a las 06:00

Fue la de este martes una tarde de gestos, de emoción contenida, de ese contraste abrumador de la pena por quienes se han ido, “demasiados, con los sones del silencio” y de la alegría. “No habrá fiestas, pero sí fiesta de San Fermín. Nadie nos va a quitar el 7 de julio”, subrayó el párroco Javier Leoz, en el quinto peldaño de la Escalera, una eucaristía dedicada a corredores y pastores en la iglesia de San Lorenzo. Los primeros ofrecieron el pañuelo rojo y el ramo con cinco rosas rojas; los segundos la vara “con la que buscan la luz del coso pamplonés en el encierro”.



Asistieron los corredores Teo Lázaro Armendáriz, Sergio Lacalle, Jesús Domínguez, Andoni Agirregoikoa y Javier Munárriz. Este último, 26 años, ocho como corredor, leyó las preces. Explicaba poco antes de la misa la gratitud hacia la parroquia, a la que él mismo pertenece. Como otros muchos, participa en la bendición del 7 de julio, a las 6.45 horas, ante el altar de San Fermín. Este año parece que no podrá ser, “la capilla se suele llenar”, pero no pierden la emoción ni la ilusión por el favor del capote del santo. “Como todos estamos confinados hemos venido los que más cerca nos encontrábamos y podíamos acudir”, indicó.



Por parte de los pastores estuvo Vicente Martínez, ‘Chichipán’, ya retirado, y Pedro Bañales, durante muchos años responsable de los pastores para la Casa de Misericordia.



En la parte musical, el acordeonista Andoni Gastaminza interpretó dos piezas, el resto fueron audios, ante la imposibilidad de trasladar más músicos. Sonó la ‘Campana María’ de la cofradía de San Saturnino, la jota de Joaquín Madurga a San Fermín y el Himno a San Fermín del maestro Turrillas, con letra del tafallés Alberto Magán.



CRESPÓN NEGRO



La bandera de Navarra de la capilla de San Fermín lucía este lunes crespón negro; dos ramos de rosas rojas, a ambos lados de la imagen del santo en el altar; la Dolorosa a su derecha. Javier Leoz inició la eucaristía enumerando a las personas fallecidas por las que pedían de manera especial. Eran muchas, entre ellas, explicó, José Luis Gómez, cuñado del arzobispo Francisco Pérez; la modista Imelda Atondo, quien junto con su hermana durante años cosió los capotes de San Fermín; Javier Beriáin, del Struendo y Alejandro Zabalza Casla, “fundador en 2011 de la misa de la Escalera”, indicó. Tuvo palabras de ánimo para Damián, uno de los componentes de la cofradía de San Saturnino, convaleciente en el hospital.



Y dijo en su homilía Javier Leoz, que es la primera misa, desde ese año en que “no nos preparamos para las fiestas, sino para la fiesta”. Recorrió con sus palabras los puntales de las fiestas, la música de la Pamplonesa, los fuegos artificiales, la comparsa, el Struendo, la tómbola... e hizo un paralelismo con “la rabia, la herida, las punzadas de pensar en una ciudad en calma”. “Pero ojalá el 6 y el 7 de julio vistamos de blanco y rojo, de blanco porque creemos en el cielo y de rojo porque el color de San Fermín es el mejor antibiótico”., acuñó. Camisa blanca y pañuelo rojo vistieron los corredores, con la camiseta verde que les distingue en el encierro participó Vicente Martínez.



“Buscamos luz, como el corredor y el pastor para llegar hasta el coso, no hay que perder la esperanza, estamos en un encierro, pero el 7 de julio amanecerá, sonarán las campanas de San Lorenzo, de San Cernin, de la catedral y durante siete días veremos al santo, sin aglomeraciones, pero estaremos con él. Volvamos a cantar, a abrazar, a besar y a correr con el periódico de la esperanza en la mano”, reflexionó al final de su homilía.



LA MISA DEL 6 DE JUNIO



La misa de la Escalera del 6 de junio, el penúltimo peldaño hacia el 7 de julio, será de acción de gracias por todas las personas que han trabajado y aún lo hacen, en el corazón de la pandemia. Todo el colectivo sanitario, pero también otros profesionales que no han dejado su labor ni un solo día, en la calle, en los hospitales, policías, farmacéuticos, transportistas, periodistas, voluntarios, a todos ellos irá el homenaje, en una eucaristía que presidirá el arzobispo Francisco Pérez. “Gente que tanto bien está haciendo”, apunta el párroco Javier Leoz.



Avanzó, asimismo, que la comisión creada en la parroquia trabaja en el diseño de distintas acciones, entre ellas el mosaico con el que abarcar el perímetro exterior de la capilla de San Fermín. Lo cubrirán los pañuelos de los municipios y concejos de Navarra.