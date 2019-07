Actualizada 14/07/2019 a las 07:15

Salía de Urgencias resignado. Porque tampoco estaba por la labor de cargar contra nadie. “Lances de la carrera”, decía Ignacio Jaime Moreno, de 42 años y vecino de Sarriguren, que por una caída en la Estafeta recibió tres puntos en la cabeza. “Llevaba cinco años sin correr y hoy (este sábado) me he animado. Antes, sí, lo hice durante unos veinte años y siempre en el mismo sitio, en la Estafeta. Pero entonces me ponía a la altura de la Bajada de Javier y veía perfectamente llegar

