14/07/2019 a las 06:00

Es de esos tipos de los que es probable que no escuche usted jamás hablar en el encierro porque no agarra el rabo de un cabestro como si fuera un badajo y porque tampoco se tomará un selfie ni hará el signo de la grulla al paso de la manada por la calle Mercaderes. Ibai pertenece a esa legión de corredores anónimos que no dicen y de los que nadie dice, y es mejor así, porque si sale su nombre en los medios será porque un toro le haya dado tastás. Es uno de esos tipos junto a los que cor

San Fermín en tu móvil con DN+ por sólo 4,99€ por 3 meses Suscríbete

Selección DN+