Actualizada 14/07/2019 a las 07:15

“¡Qué coraje! Termino bien la carrera, entro en la plaza de toros, vienen los cabestros, la gente empieza a correr, me empujan y me caigo en el hierro de la barrera del coso”. Y de ahí César Alfonso Riquelme, de 36 años y de Monovar (Alicante), terminó en una camilla de Urgencias del Complejo Hospitalario con un traumatismo torácico. “Da rabia, porque el encierro me había salido muy bien”, añadía el alicantino en su primera vez en Pamplona, adonde había llegado junto con otros

San Fermín en tu móvil con DN+ por sólo 4,99€ por 3 meses Suscríbete

Etiquetas Encierro

Selección DN+