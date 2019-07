El actor Daniel Baldwin corre el encierro como promesa a un amigo fallecido

Actualizada 13/07/2019 a las 10:28

El actor y cineasta norteamericano Daniel Baldwin corrió este viernes el encierro de Pamplona, en concreto el último tramo de la calle Estafeta, en cumplimiento de una promesa a su amigo Patrick Michael Raynor 'PJ', recientemente fallecido por una sobredosis.



Daniel, de 58 años, forma parte junto a sus hermanos Alec, William y Stephen de una saga familiar de actores y cineastas de Hollywood.



Aunque sus hermanos, sobre todo Alec (actor de filmes como La caza del Octubre Rojo o Torrente 5), se han dedicado al mundo del cine, Daniel ha centrado más su carrera en la televisión, en la que ha intervenido en series como 'Homicide: Life on the Street', 'Caso Abierto' o 'Hawai 5.0'.



Daniel y 'PJ', informa la Oficina Internacional de Prensa en su página web, hicieron una lista con diez cuestiones pendientes que querían hacer juntos en la vida cuando superasen sus adicciones, y una de ellas era correr en el encierro de Pamplona.



Sin embargo, este compromiso de la lista nunca llegaron a cumplirlo, al fallecer 'PJ' de una sobredosis. Por este motivo, Daniel decidió correr un encierro y rodar en Pamplona un documental en recuerdo a su amigo titulado 'My promise to PJ'. Desde que tomó esta decisión, Daniel ha adelgazado 28 kilos.



El actor, que llegó a Pamplona el pasado miércoles procedente de Barcelona, participó este viernes el encierro portando un saquito en el que guarda cenizas de 'PJ', para cumplir así simbólicamente con el compromiso de correr juntos ante los toros.



Daniel corrió ante los astados con la camiseta negra de un equipo de fútbol y un pañuelo rojo de fiestas en el que podía leerse en inglés “En la vida, coge al toro por los cuernos”, destaca la Oficina Internacional de Prensa, cuyas dependencias visitó el actor para informarse sobre los permisos para filmar en el encierro y recibir las acreditaciones.

