¿Existieron los Beatles? ¿Y los toros?

11/07/2019 a las 13:50

Este miércoles seguía siendo día de preguntas. ¿Con tanto satélite que nos vigila, no se pueden predecir trombas de agua como la de Tafalla? ¿Por qué no se limpian los cauces de los ríos? ¿Por qué construimos cerca de las orillas? ¿Fallamos en coordinación? Ya sabemos que el que pregunta es tonto un rato, pero el que no pregunta es tonto toda su vida, Al fin y al cabo querer ver al otro lado de la montaña es lo que nos permite seguir avanzando. Así que la gente preguntaba. Adem

