La Manada, el "machismo" de Hemingway y el maltrato animal, en el Washington Post

El Washington Post, uno de los medios de referencia en Estados Unidos, publicó este martes 9 de julio un artículo sobre las fiestas de San Fermín en su sección 'Global Opinions' titulado "Please don't come to the running of the bulls in Pamplona" (Por favor, no vengan a los encierros de Pamplona).

El texto, firmado por María Ramírez, directora de estrategia de eldiario.es, inicide en algunos de los tópicos más negativos de los Sanfermines, como el "machismo" de Hemingway, el matrato animal o el consumo desenfrenado de alcohol. Además cita la sentencia de La Manada -mientras sugiere que en España estas fiestas "se asocian a la crueldad, a la masculinidad tóxica y al abuso sexual"-.

A lo largo del artículo también se habla de la existencia de recorridos turísticos para seguir los pasos de Hemingway que conducen a lugares que posiblemente no pisó el autor de 'Fiesta' e, incluso, sugiere que la típica vestimenta blanca y roja no es tan tradicional como se puede creer, ya que no se remonta a varios siglos atrás. La autora, asimismo, tampoco se olvida de la entrega del "premio al guiri del año", pero no lo destaca por la posible simpatía del acto, sino que avisa a los lectores de que "guiri" es una expresión peyorativa.

No obstante, el texto señala que la ciudad está haciendo un esfuerzo por "promover conciertos, desfiles, danzas y fuegos artificiales y trabajando por la seguridad, especialmente de las mujeres" y, por último, recuerda que "otra celebración es posible en Pamplona", una que "refleje mejor la España de 2019".

