Denunciado por tocamientos un agresor que ya había sido denunciado 24 horas antes

10/07/2019

La Junta de Protección Civil ha conocido este miércoles una denuncia por tocamientos registrada el día 9 pero referida al día 8 de julio. La denuncia se refiere a un agresor que ya acumulaba otra denuncia del mismo día.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Pamplona ha informado en una nota de prensa de que la Oficina de Objetos Perdidos lleva recogidos en lo que va de Sanfermines un total de 678 objetos. Los más comunes son carteras (432) y teléfonos móviles (139), pero la variedad de objetos es muy amplia, y entre otros enseres hay hasta una guitarra. La oficina ha podido localizar y devolver ya a sus propietarios 127 objetos.

Los objetos de la oficina son encontrados y entregados por agentes de policía, por taxistas, por los servicios de limpieza, de transporte público o por particulares en la propia oficina, situada en las dependencias del Área de Seguridad Ciudadana, en la calle Monasterio de Irache. Durante los Sanfermines, el horario de atención es continuo, permaneciendo abierta las 24 horas del día para facilitar la devolución de los artículos.

El personal que atiende la oficina registra los objetos en una base de datos para facilitar la búsqueda. Además, si puede identificar al propietario, se pone en contacto con la persona. Es el caso de la guitarra que aún sigue en la oficina y que pertenece a un mariachi de Zaragoza. Los cds que contenía en el bolsillo interior de la funda con un contacto para ofrecer sus servicios artísticos han permitido localizarle y esperan que en las próximas horas pase a retirarla.

También esperan su retirada DNI, permisos de conducir, tarjetas y otro tipo de documentación. Los objetos que no pueden identificarse son clasificados en cajas. Los más comunes son bolsos y paraguas. No obstante, en comparación con el año pasado, ha crecido de forma considerable el número de teléfonos móviles recogidos. Hasta el momento se han contabilizado 134, cuando en todos los Sanfermines del año pasado esta cifra no llegó al centenar (en concreto, 98).

