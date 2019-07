Enfrentamiento en la plaza consistorial para sacar una gran ikurriña de un portal

07/07/2019 a las 06:00

La prohibición de entrar con banderas y pancartas a la plaza consistorial se mantuvo hasta el último momento: en concreto, a falta de cinco minutos para que dieran las doce; de hecho Policía Foral requisó una ikurriña de grandes dimensiones en la calle San Nicolás y otras más pequeñas en la kalejira en favor de la enseña vasca que se produjo en la calle Chapitela a las once.

Sí que un cuarto de hora después, y desde Mercaderes, un grupo de jóvenes irrumpieron con una decena de ikurriñas; pero no acompañadas de mástiles como otros años, sino una por persona y con el tamaño justo para pasar desapercibida en los controles que, en los accesos a la plaza consistorial colocó Policía Municipal.

Pero a falta de unos quince minutos, un grupo de jóvenes acudió al portal número 2 de la plaza consistorial. Policías municipales de paisano les impidieron el paso, y empezó ahí un forcejo en el que algunos de los agentes sacaron porras extensibles para marcar el límite a los que, a empujones, intentaban entrar al portal. Y así hasta que el reloj marcó las doce menos cinco.

Entonces los policía se retiraron, el grupo consiguió hacer un pasillo desde la entrada al edificio hasta el centro de la plaza. Y de allí, salieron a la carrera un par de jóvenes con un bulto entre los brazos.

Eran tres banderas, estas sí, mucho más grandes aunque no tanto como las de pasados cohetes, que dejaban “a cubierto” casi al completo la parte central de la plaza. Una era una ikurriña, otra era la bandera de Navarra sin cadenas (la que utiliza habitualmente la izquierda abertzale) y la tercera, en euskera, donde se había escrito Gaztetxes con vida. Ya antes, sobre las once menos veinte, habían logrado desplegar otra pancarta en la que, también en euskera, estaba escrito: Os queremos, no a la dispersión, mientras se les oía gritar independentzia. Un coro que sucumbió ante los cánticos festivos del resto de la gente congregada en la plaza consistorial.

Las banderas pudieron salir del portal porque, en esos cinco minutos antes del cohete, los agentes de Policía Municipal se retiraron. El concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu (Navarra Suma), indicó que la labor de estos agentes a pie de calle era principalmente evitar las agresiones sexistas durante el chupinazo. “Y de forma más secundaria, que no se desplegara ninguna pancarta ni bandera para no añadir peligro a los asistentes, da igual del signo que fuera. La prioridad con la ikurriña era que no ondeara en la fachada consistorial”, afirmó.

Por eso, desveló, se dio la orden de que se retiraran del portal para, en palabras de Javier Labairu, evitar una crispación innecesaria a tan pocos minutos del chupinazo. “Después, se analizarán las cámaras para ver si hay que sancionar o no a estos jóvenes”, comentó el concejal de Seguridad Ciudadana, que felicitó a los agentes por, en sus palabras, profesionalidad y paciencia.

San Fermín en tu móvil con DN+ por sólo 4,99€ por 3 meses Suscríbete

Selección DN+