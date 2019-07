Vivir en el Casco Viejo durante San Fermín

06/07/2019 a las 13:50

Siempre he vivido en el centro de las ciudades. Siempre me ha gustado tener todos los comercios y los bares debajo de casa. Siempre he dicho que mi único lujo en la vida iba a ser vivir en el meollo de la ciudad. Cuando llega San Fermín, me arrepiento de todo esto. Durante el año, me encanta poder hablar con los vecinos, los comerciantes, los hosteleros. Me parece que el Casco Viejo es un pueblito en el que todos nos conocemos y hacemos vida juntos. El ambiente es familiar. Cuando bajo

