Ayerdi ve necesario ampliar el efecto San Fermín al resto de Navarra

Actualizada 31/05/2019 a las 15:25

El vicepresidente de Desarrollo Económico en funciones, Manu Ayerdi, ha destacado este viernes 31 de mayo el reto que supone ampliar el efecto de San Fermín a toda Navarra, en el marco de una sesión de trabajo dedicada a las fiestas de San Fermín con agentes del sector turístico celebrado en Pamplona.

En la sesión de trabajo se han presentado datos basados en varios estudios innovadores realizados los últimos años, estudios sobre afluencia, tránsito y consumo en las fiestas de San Fermín, el resultado de unas encuestas realizadas en la red de acogida de visitantes, así como un estudio general que presenta acciones posibles para cambiar la percepción de las fiestas de San Fermín, ha informado el Ejecutivo.

En la gestión turística, las dos marcas internacionales de Navarra son el Camino de Santiago y San Fermín, con una connotación distinta en el potencial turístico.

En el caso de San Fermín, tanto los agentes privados como las instituciones, trasladaron su preocupación por la imagen y percepción de San Fermín en mercados exteriores. De modo que en 2016 comenzaron las primeras acciones para detectar como se posiciona la marca San Fermín en los distintos mercados. Los resultados del primer estudio aconsejaban construir un nuevo relato que elimine en el exterior las connotaciones negativas de la marca. En concreto, se detectó un 28% de sentimiento negativo, un 19% de connotaciones positivas y un 53% de valoraciones neutras, ha precisado el Ejecutivo.

El vicepresidente en funciones Ayerdi ha subrayado que como conclusión del estudio "no salen reforzados los temas relacionados con las fiestas que conocemos aquí, activos culturales y turísticos como la tradición, el folclore o el variado patrimonio paisajístico o gastronómico no se conocen o bien no se valoran".

ACCIONES EN MARCHA

Ayerdi ha recordado la necesidad de cambiar este relato a través de algunas acciones ya iniciadas entre todos los agentes involucrados: Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, los agentes turísticos públicos y privados y la ciudadanía.

Ha explicado que a partir de 2017, se pusieron en marcha acciones para controlar la imagen de la fiesta. Asimismo, se creó una web oficial única, y cuentas de redes sociales oficiales para difundir la información en base a ese nuevo relato consensuado en el que "priman los atractivos culturales y patrimoniales que no se transmiten en otros foros". Se editaron también soportes de comunicación (folletos, App, videos...) que visibilizaban la programación cultural, la gastronomía, actos tradicionales...

Además, en 2018 se lanzó la campaña 'No solo es un pañuelo' dirigida tanto a un público externo a Navarra, como a toda persona que prepara, participa y disfruta de las fiestas con el objetivo de "generar un clima de respeto hacia las fiestas, conseguir una actitud responsable entre las personas que visitan Pamplona, atraer a aquellos visitantes que aprecien y potencien la dimensión cultural de la fiesta".

Con el fin de mejorar la experiencia del visitante, también se inició un proyecto piloto de Red de acogida en los puntos de llegada de los visitantes en la estación de autobuses, de tren, en el aeropuerto de Noáin y en Consigna. Se trataba de acoger, aconsejar y orientar a los recién llegados con un kit de bienvenida.

MEDIO MILLÓN DE VISITANTES

Por otro lado, se ha informado en la reunión del estudio de afluencia realizado en San Fermín 2018, a través de un complejo sistema de monitorización de teléfonos móviles.

El estudio revela que Pamplona y su comarca recibieron 521.396 visitantes únicos entre el 6 y el 14 de julio del año pasado: el 44,45% (231.773) eran turistas internacionales; el 37,11% (193.497 personas) residentes en Navarra; el 18,44% (96.126 personas) turistas de otras comunidades de España.

En cuanto al Casco Viejo de la capital, la monitorización registró 404.994 visitantes únicos durante las fiestas con unos porcentajes muy similares a los de toda la comarca y sumando una estimación de 1.021.675 visitas al Casco Viejo.

De los turistas internacionales que llegaron a la zona antigua de Pamplona, más de la mitad procedían de Francia, el 56%, el 25% de Estados Unidos, el 4% de México y Reino Unido y Alemania representaban cada uno a un 1,4% del total.

De los visitantes de otras comunidades autónomas, el 21% procedían de Guipúzoca, el 11% de Madrid, y el 9% cada una de ellas: La Rioja, Vizcaya y Álava.

El estudio que también analiza los medios de transporte empleados para llegar a Pamplona en San Fermín revela que el 88,1% de visitantes se desplazaron en vehículos particulares, un 7,98% lo hicieron en autobús; el 3,48% en tren y el 0,53% en avión. En total, se detectaron 1.671.977 movimientos, un 3,5% más que en el año 2017 debido principalmente al incremento de vehículos particulares.

El día con más visitas registradas fue el 7 de julio, seguido del día 8 y en tercera posición el día 6. El 57% de los visitantes de otros puntos de España fueron hombres y el 43% mujeres. En cuanto a la afluencia por edades, la distribución es muy homogénea, el 23% de los visitantes nacionales tenía entre 18 y 34 años, el 32% entre 35 y 55 años.

En los establecimientos hosteleros, se analizaron tres indicadores en los hoteles del centro de Pamplona y comarca: la ocupación media, el precio medio y el RevPar, un indicador que mide el balance entre la cantidad de habitaciones de un hotel y su demanda lo que da idea de la rentabilidad del establecimiento. En 2018 se apreció un cambio de tendencia respecto al período entre 2015 y 2017 en que subió la ocupación media en la comarca y descendió en el centro. El pasado año, se estabilizó la ocupación de hoteles en Pamplona, según los datos facilitados por la Asociación de Hoteles de Pamplona.

En cuanto a bares y restaurantes se analizaron los consumos de bares y restaurantes tanto por días como el peso que representó San Fermín. Los datos fueron proporcionados por ANAPEH. Las conclusiones obtenidas son que la facturación más alta se da el día 6 y el fin de semana y el resto de días permanece estable. El día 5, pese a ser uno de los días con más volumen de tránsito, es cuando tiene la menor facturación de las fiestas.

300 EUROS Y POCOS DÍAS

A través de la red de acogida en los puntos de llegada, se realizaron 777 encuestas de recepción de visitantes, de los cuales el 55% eran internacionales. El 48% de las personas viajaban con amistades con amigos y el 25% tenía previsto quedarse únicamente un día.

Respecto al gasto, el 59% de las personas cuestionadas contaba con un presupuesto inferior a 300 euros; el 21% entre 300 y 800 euros; el 10% entre 800 y 1.000 euros. Casi un 2% manifestó que tenía previsto gastarse más de 3.000 euros. En su totalidad, venían del extranjero.

Tras los informes recabados, encuestas, diagnósticos digitales y de imagen, en 2019 se ha encargado un estudio de marca que el Gobierno, en colaboración con los demás agentes públicos y privados, han acordado analizar para afrontar mejor este cambio de relato y los retos compartidos para el futuro: trascender a la propia fiesta y construir otra dimensión de San Fermín, con más días de estancia en la ciudad y pluralizarla por extensión a otras localidades navarras, ha detallado el Ejecutivo.

Para ello, se constituirá en los próximos meses una mesa de trabajo específica de San Fermín compuesta por agentes de Pamplona y de Navarra. Uno de los objetivos de esta Mesa será estudiar un plan de acción con una idea expansiva, es decir, que uno de los principales recursos turísticos de Navarra beneficie a todos los agentes de la Comunidad y no se circunscriba a la capital.

