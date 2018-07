Los Sanfermines comenzarán con ambiente soleado y calor moderado

Las fiestas de San Fermín se iniciarán con un ambiente soleado y calor moderado, según anticipó ayer el meteorólogo Enrique Pérez de Eulate. En concreto, el viernes 6 de julio, el día del chupinazo, para los almuerzo matinales entre las 9.00 y las 11.00 horas, se espera una temperatura de entre 15º/20º C. En el cielo nubes y claros, sin lluvia; y el viento del norte flojo. A las 12.00 horas, cuando se lance el cohete que dé comienzo a los festejos, se espera ambiente soleado con cielos poco nubosos o despejados. La temperatura rondará 22º C y el viento será del norte flojo. Durante la tarde noche se esperan cielos poco nubosos o despejados con ambiente soleado en las horas diurnas. Por la tarde noche, el cierzo arreciará algo y se dejará notar. La temperatura máxima del día rondará los 25º C.

El sábado 7 de julio, el día del patrón, será soleado con cielos poco nubosos o despejados. No se espera lluvia y la probabilidad de chubasco o tormenta será muy baja. Durante la procesión de San Fermín, entre las 10.00 y las 13.30 horas, se espera ambiente soleado con cielos despejados. La temperatura rondará los 20º/26º C. La temperatura máxima del día rozará los 30º C, la mínima a primera hora en torno a los 14º C. El viento también estará en calma o será variable flojo hasta pasado el mediodía. A lo largo de la tarde entrará cierzo y arreciará, provocando una caída de las temperaturas.

El domingo 8 de julio nuevamente será un día soleado con cielos poco nubosos o despejados. Por la tarde podrían aparecer algunas nubes de evolución diurna, siendo difícil que lleguen a dejar tormentas, y si se diese alguna serían de poca intensidad. La temperatura mínima rondará los 15º/16º C y la máxima podría sobrepasar ligeramente de los 30º C. El viento hasta pasado el mediodía estará en calma, y ya por la tarde entrará cierzo, pero será un viento del norte más flojo y que enfriará menos que el del día anterior. Se tratará del denominado “cierzo falso”.

Para los días 9 y 10 de julio, lunes y martes respectivamente, se espera ambiente soleado en San Fermín y sin lluvia. Hará calor, con temperaturas máximas por encima de 30º C.

