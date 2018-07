Quantic actúa el jueves 12 de julio a las 23:45 en la Plaza de la Compañía de Pamplona dentro del programa de conciertos de San Fermín 2018.

La persona detrás de Quantic es William Holland es un músico, DJ y productor de Bewdley, Worcestershire, Inglaterra. Después de vivir siete años en Cali, Colombia, se trasladó a Nueva York, ciudad donde actualmente reside. Optó por mezclar salsa, cumbia y Bossa nova en sus producciones.

Con la entrada del año 2000, Holland decidió formar una banda llamada The Quantic Soul Orchestra con los que publicó tres discos: Stampede (2003), Pushin' On (2005) y Tropidélico (2007). Con este último, William Holland tuvo un acercamiento a la salsa y a la cumbia ya que grabó el disco en Panamá, PuertoRico y Colombia. Con este interés por los géneros latinos, decidió irse a vivir a Cali y The Quantic Soul Orchestra quedó arrinconada.

Tras unos años en Colombia empapándose de sus ritmos creó Flowering Inferno, un proyecto para mezclar dub, reggae, cumbia y boogaloo.

Tras crear otras bandas como "The Combo Bárbaro" o "los míticos del ritmo", en el 2012, Holland fue invitado a formar parte de un supergrupo que buscaba explorar la cumbia de los años 60's, 70's y 80's llamado "Ondatrópica"

Los que acudan al concierto de Quantic en Pamplona encontrarán mezclas de ritmos latinos, especialmente cumbias y otros ritmos colombianos con la música electrónica.

