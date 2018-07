Marta Fierro, más conocida como EME DJ, actúa en la Plaza de los Fueros en martes 10 de julio a las 23:30 dentro de los conciertos programados para San Fermín 2018.

Una de las DJs más importantes en la escena indie-disco en España, EME DJ fue elegida como Mejor DJ Nacional del 2010, 2011 y 2014 y nombrada entre los 10 mejores DJs nacionales. Nominada también en los premios Vicious Music Awards durante 6 años en diversas categorías. En 2016 fue votada tercer mejor DJ Nacional en Rockdelux.

Esta artista compagina diversas actividades musicales (radio, escritura, producción y talleres) con sus viajes acompañada de su música por clubs, festivales y eventos de todo el país.

Ha pinchado en festivales como Sónar, BBK, FIB Benicassim, SOS 4.8, MTV European Music Awards, 981, PortAmérica, Sonorama, Arenal Sound, San San Festival, Festival Jameos del Agua, Dcode, Phe Festival, La Radio Encendida (Radio3), Fiestas del Orgullo LGTBI y muchos más, siendo una habitual todos los veranos en muchos de ellos.

También ha pinchado en otros países como Inglaterra (Koko Club, Transmission Club, Scala…), en Bosnia (Festival de cine de Sarajevo), Túnez (Festival Chouftohonna de arte y música feminista) e Italia (En la sede del Instituto Cervantes de Roma).

Ha realizado remixes y producciones con artistas como Miss Cafeína, Zahara, Russian Red, Niños Mutantes, Javiera Mena, Dover, Love of Lesbian, Fuel Fandango, Metric, We Are Standard, Sexy Zebras, Zenttric, Minitel Rose, The Warriors, Exavia o Bravo Fisher! entre muchos otros.

En 2013 publicó su primer EP, “Giant” con el que alcanzó el núnero 1 en iTunes. En 2014 publica “Swim” con similares resultados y en 2015 lanza “Ready for Summer”. Durante el 2016 vuelve a la producción con “Flying Deer” con un estilo más intimista y que ha estado en el top 20 de iTunes. En 2017 publica “Take me Higher” con un sonido mas house y “Time” uno de los temas mas bailados ese verano. Además el remix de The Grooves “Tonight” con más de dos millones de escuchas en Spotify.

Es DJ oficial en los eventos de Adidas y colabora con otras muchas marcas.

Inquieta por naturaleza, Marta Fierro publicó en 2015 el libro “Mamá quiero ser DJ” editado por “Lee/me Libros”. Además, es profesora en la escuela de música DJProductor, donde da cursos de DJ y ofrece talleres de DJ en centros sociales de menores.

