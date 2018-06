AnimaNaturalis y PETA protestarán el jueves día 5 en Pamplona contra los toros

AnimaNaturalis y PETA realizarán un año más su protesta el próximo 5 de julio, día previo al inicio de los Sanfermines, con más de un centenar de activistas contrarios a las corridas de toros para "presionar por el fin de la tauromaquia".



Este año, AnimaNaturalis y PETA caracterizarán una manada de toros que "protesta aireada" en frente del Ayuntamiento para "presionar al Consistorio a abrir un verdadero debate contra las corridas de toros en la semana de San Fermín", según han indicado en un comunicado,

"Recientemente el alcalde Joseba Asiron declaró que se podría imaginar perfectamente unas fiestas sin corridas de toros, y no podríamos estar más de acuerdo con él, el momento ha llegado", dice Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España.



Según han expuesto ambas organizaciones, "a través de diversos caminos estratégicos, las corridas de toros en Canarias, Cataluña e Islas Baleares han sido suspendidas probablemente para siempre". "Aunque el Tribunal Constitucional declaró que no es posible prohibir este tipo de tradiciones, también animó a las autoridades competentes a regular estos espectáculos para proteger los intereses de los animales y participantes", han indicado.



Gascón ha manifestado que "lo único que deseamos es que se abra el debate y se escuche a esa mayoría silenciosa de la población que preferiría invertir los recursos públicos en eventos que inviten a participar a toda la población, sin riesgos, violencia ni agresión, y fomentando valores positivos y no el gusto por ver animales siendo torturados hasta la muerte".



Junto a la acción de protesta que realizan cada año AnimaNaturalis y PETA en la Plaza Consistorial de Pamplona el próximo 5 de julio, han anunciado como novedad de este año que entregarán 10.000 folletos informativos sobre "el sufrimiento de los toros" impresos en castellano, euskera e inglés. Además, repartirán 5.000 postales para "que quienes deseen poner fin a la tortura animal en fiestas las envíen a las autoridades".

