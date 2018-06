Iniciado el proceso para contratar los escenarios de San Fermín 2018

El Ayuntamiento de Pamplona ha iniciado el procedimiento de contratación de algunas de las infraestructuras necesarias para llevar a cabo la programación oficial de San Fermín 2018. Concretamente, por un importe inicial de 176.000 euros se ha previsto un contrato divido en cuatro lotes: Plaza Compañía (22.500 euros + IVA); Plaza de los Fueros (85.000 euros + IVA); paseo de Sarasate (15.500 euros + IVA) y sistemas audiovisuales (23.000 euros + IVA) que engloba los relativos al recorrido del encierro, así como los que se necesitan dentro y fuera de la Casa Consistorial durante las fiestas.

Ya están colgadas en el Portal de Contratación las condiciones de esta licitación que permitirá realizar de conciertos en vivo, sesiones de orquesta, recitales de jotas, etc. durante las fiestas; unas tareas auxiliares y complementarias en personal y material a los recursos propios municipales aprobadas por la última Junta de Gobierno Local. Es este un contrato de servicios que se licita en procedimiento abierto inferior al umbral comunitario.

Como determinación común, todas las insfraestructuras y sistemas recogidas en este contrato deberán estar montadas y revisadas el día 4 de julio.

LOS SISTEMAS ASOCIADOS A CHUPINAZO Y encierro

23.000 euros + IVA es el presupuesto inicial en el que se valora la instalación de sistemas audiovisuales en Casa Consistorial y alrededores (lote 4). Como es habitual hace falta un sistema de sonido en el recorrido del encierro, además de la instalación de una gran pantalla de LED (3,2 m de anchura x 1,92 m de altura) entre la primera y la segunda planta de Casa Seminario. Esas infraestructuras servirán para proyectar o reproducir los consejos y advertencias a las personas que van a correr. En total se instalarán 18 altavoces en Plaza Consistorial y otros 23 en el resto del recorrido.

Ese mismo sistema de sonido en Plaza Consistorial es el que se utiliza para megafonía pública durante el Chupinazo el día 6 de julio. El contrato de este lote lleva asociado la microfonía necesaria para los eventos de las fiestas en el interior de la Casa Consistorial, incluyendo los actos protocolarios; también los distribuidores de sonido al servicio de los medios de comunicación, así como la instalación de monitores de televisión en el interior que permiten el seguimiento de las diversas retransmisiones.

En este contrato de servicios se licita la instalación de otro sistema audiovisual más en plaza de los Fueros (dentro el lote 2). Estará compuesto por dos pantallas LED de 5x4 metros y se utilizará en el Chupinazo y durante los conciertos sanfermineros que tengan lugar en esa ubicación. En todos los casos será el Ayuntamiento de Pamplona el que determine qué señal se sintonizará en el momento de inicio de las fiestas.

COMPAÑÍA, FUEROS Y SARASATE

Los otros tres lotes tienen un presupuesto diverso, porque también los requerimientos para cada espacio son diferentes. En todos los casos los adjudicatarios deberán hacerse cargo de la seguridad del espacio y del vallado del perímetro, además no estacionar vehículos en él. Asimismo, se encargarán de la instalación de aseos y camerinos, de prestar el servicio de del catering de artistas y de la colocación de elementos de imagen corporativa del Consistorio. Por otra parte los adjudicatarios se comprometerán, entre otras cosas, a no instalar publicidad y, en el caso de la plaza de los Fueros, a no utilizar la señal retransmitida de los conciertos.

Los escenarios tienen diversos requerimientos de material de luz y sonido dependiendo de su tamaño y el tipo de actividad para el que están previstos. Eso mismo sucede en torno a las necesidades de personal de producción, técnicos y seguridad. Como ejemplo se prevé la presencia de cinco técnicos en la plaza de Compañía, ocho personas en esas tareas en la plaza de los Fueros y 2 en paseo de Sarasate.

Compañía (lote 1) tendrá conciertos del 6 al 13 de julio a las 20 y a las 23.30 horas. Contará con un escenario de 10 metros de largo y 8 de fondo, cubierto, y con el perímetro exterior en madera pintada de rojo. En el paseo de Sarasate (lote 3) del 8 al 14 de julio habrá recital de jotas, además de actuaciones variadas por las tardes, en un escenario de 8 m de ancho por 6 m de fondo, con el mismo acabado en madera pintada de rojo. En ambos casos los escenarios serán accesibles.

UNA PLAZA CON DOS SEGMENTOS DE PÚBLICO Y BARRA

La plaza de los Fueros (lote 2), de nuevo, volverá a ser una espacio segmentado por edades, con un sistema de hostelería asociado. Los días 6, 7,8 y 13 de julio habrá conciertos para público adulto entre las 23.30 horas y las 2 de la madrugada. Del 9 al 12 de julio, los conciertos, a esa misma hora, estarán enfocados a un público joven y acabarán 15 minutos antes.

Además de conciertos, este espacio acogerá del 7 a l 14 de julio en la franja de 20 a 22.45 horas, actividades de tarde para personas jóvenes. Como el año pasado la plaza de los Fueros permitirá al adjudicatario la gestión de una terraza-bar, siempre a su cuenta y riesgo. En esa infraestructura no podrá servir alcohol en los horarios o sesiones juveniles.

En este caso el escenario será una plataforma de 12 m de ancho y 10 de fondo, que se situará a 1,8 m de altura, con cubierta a dos aguas. El faldón delantero será negro y también tendrá elementos que permitan que sea accesible.

Selección DN+