Disponibles los pases para ver los encierrillos de San Fermín del 1 al 8 de junio

El Ayuntamiento de Pamplona va a sortear un año más los pases para poder ver los encierrillos de las fiestas de San Fermín. Este viernes 1 de junio comienza el plazo para que cualquier persona pueda solicitar esos pases a través de dos vías: el teléfono 010 (948420100 desde fuera de Pamplona, desde teléfono móvil o llamadas realizadas dentro de tarifa plana con un operador telefónico) o a través de internet, en la web municipal, www.pamplona.es. Se podrán solicitar hasta el viernes 8 de junio.

En total, se sortearán 2.800 pases, 350 para cada uno de los días (del 6 al 13 de julio). Únicamente habrá 175 personas agraciadas cada día, ya que a cada una de ellas la corresponderán dos pases. Solo será necesario aportar el número de DNI al realizar la solicitud y no es necesario estar empadronado en Pamplona. En el caso de llamadas a través del 010 – 948 420 100, en cada una se podrán realizar un máximo de dos inscripciones para dos personas diferentes.

El sorteo se llevará a cabo el miércoles 13 de junio. Desde ese día y hasta el viernes 15, el Ayuntamiento contactará con las personas que han obtenido los pases a través de SMS, correo electrónico o llamada telefónica para indicarles la fecha y los horarios de recogida. Para retirar esos pases será obligatoria la presentación del DNI de la persona agraciada. En caso de que ella no pueda acudir, quien vaya a retirarlos deberá llevar el original o una fotocopia del DNI de esa persona inscrita a la que le ha tocado el sorteo.

Los pases se podrán recoger del 18 al 22 de junio en Civivox Condestable, en el horario de atención del centro, de 9 a 14 horas por la mañana y de 17 a 21 horas por la tarde. Si quedaran pases que no se hubieran retirado, se enviarían nuevos SMS a la lista de espera generada con aquellas personas que no han tenido suerte en el sorteo. Los días 26 y 27 de junio se entregarían esos pases que no se hayan recogido.

