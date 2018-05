Los Sanfermines 2018 quieren convertir la plaza de los Fueros en el espacio de referencia para los jóvenes de entre 12 y 17 años y la plaza de Compañía en el escenario del jazz y de las músicas del mundo.

Las programaciones de ambos espacios han sido detalladas en rueda de prensa por la concejala delegada de Cultura y Educación, Maider Beloki, la concejala delegada de Desarrollo Comunitario, Esther Cremaes, la directora de Cultura y Educación, Maitena Muruzábal, y la técnica municipal de Juventud, Garbiñe Bueno.

La programación es fruto de las aportaciones de diversos colectivos y organismos, según Beloki, que ha subrayado que una de las que más consenso ha suscitado ha sido la de ofertar una programación para adolescentes y jóvenes, "una de las grandes carencias de las fiestas".

Con el objeto de llenar el "hueco que existía" se han puesto a trabajar desde Cultura y Juventud para generar espacios, con programaciones de tarde y noche variadas que puedan satisfacer las necesidades de un colectivo que suma unas 11.000 personas (5.635 chicos y 5.488 chicas). En esa línea y dada la buena acogida de las iniciativas del año pasado se va a potenciar la plaza de los Fueros como epicentro de este tipo de actividades, ha precisado Cremaes.

Además se mantiene la filosofía musical del escenario de la plaza de la Compañía, que combinará el jazz del ciclo Jazzfermín con conciertos de ritmos y culturas del mundo.

La programación para ambos espacios busca de una mayor variedad de géneros y artistas y así combinan artistas y grupos locales, nacionales e internacionales, equilibran la presencia de hombres y mujeres, apuestan por dar espacio a jóvenes valores y reflejan la diversidad lingüística del euskera. El presupuesto de ambas programaciones asciende a 220.000 euros, un 15,7 % más que el año pasado, cuando se invirtieron en torno a 190.000 euros.

Para elaborar la programación de los Fueros se ha contado con las opiniones recogidas en más de 350 encuestas realizadas a jóvenes, sobre sus gustos, sobre su ocio y sobre propuestas para elaborar un programa dirigido a ese segmento de población.

El espacio joven se abrirá el viernes 6 a la noche con Los Caligaris y La Pegatina y se cerrará el 14 de julio, de 20 a 22.30 horas, con atracciones, karaoke, fiesta de la espuma y DJ Andu.

Las tardes jóvenes comenzarán el 7 con una actuación 'made in Bollywood' y una fiesta Holy, seguida de atracciones y pasarela de Humor Amarillo, fiesta de la espuma y karaoke y concierto con Iseo Dodosound with The Mousehunters y de Nathy Peluso.

Para el día 8, atracciones con futbolines, mesas de aire, splax, gladiadores y gladiadoras y péndulo, además de maratón de zumba y baile, y yincana de los sentidos y por la noche, será el turno de Júpiter Jon como telonero de la banda navarra Berri Txarrak.

El lunes 9 de julio habrá futbolín humano y megabarredora, taller de tatuajes, karaoke, animación con Zunbalain y DJ y por la noche, actuará el grupo Skakeitan y el 10 volverán la megabarredora y la pasarela de Humor Amarillo, habrá master-class de hip hop, fiesta de la espuma y yincana musical y por la noche actuará Eme DJ.

El 11 yincana deportiva con tiro con arco, canastas y lucha de gladiadores, una 'diskofesta' con Andonil Mugitzen Nau y DJ, y por la noche actuará Lucy Paradise y el 12 las atracciones serán futbolines, mesas de aire y splax y, además, habrá fiesta del agua, zumba y la actuación de DJ Andu y la música a cargo DJ Txurru.

El viernes 13 de julio las atracciones y actividades tendrán temática circense y también se podrá participar en la master-class de bailes latino y en la fiesta de la espuma. Por la noche, conciertos con el grupo italiano Talco y con la catalana Bad Gyal.

En la plaza de la Compañía, del 6 al 9 de julio el jazz será el protagonista con Jazzfermín Arcilla, Mingot & Urriza Quartet-Sing & Play Jobim con una sesión vespertina, que se completará ya por la noche con la actuación del norteamericano Jean Toussaint.

El sábado 7 actuarán por la tarde Alberto Arteta y Laurok, que precederán el concierto nocturno de Clarence Milton Bekker, holandés con un jazz más orientado a un estilo electrónico.

El domingo 8 de julio será el turno de Susana Sheiman Quintet y ya en la sesión nocturna de Carmen París y cerrará el ciclo el 9 de julio la Broken Brothers Brass Band por la tarde y el estadounidense Kenny Garret por la noche.

A partir del día 10 tomarán el escenario las músicas del mundo, con un programa que abrirá Neurona Ta Erdi DJs por la tarde y la cantante argentina La Yegros por la noche.

El día 11 actuará Berriketan y Les Filles de Illighadad; el 12 sesión DJ con Jesús Bombín, de 'Sonideros' de Radio 3 y lpor la noche Quantic y el 13 de julio cerrará las tardes musicales Revolutionary Brothers Live y clausurará el escenario por la noche Solea Morente, con su flamenco fusión y la presentación de su último disco 'Ole Lorelei'.

