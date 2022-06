A vueltas con la venta ambulante en San Fermín

Nuevo capítulo en el escollo que está suponiendo organizar la venta ambulante de cara a estos Sanfermines. La decisión de no ofrecer San Nicolás para esta actividad sigue aportando capítulos a un debate que, de momento, no termina de contentar. Sin ir más lejos, ha sido la oposición quien ha censurado este martes la decisión del equipo de gobierno por considerarla "unilateral" y "totalmente injusta".

Como se recordará, la polémica tiene su semilla en la supresión de la zona de San Nicolás, donde los cuatro vendedores habituales y con más de 25 años de trayectoria en las fiestas, han sido recolocados en otra zona que, a ojos del resto de vendedores, “no se corresponde con las exigencias marcadas en los pliegos”. Para el equipo de gobierno, la respuesta no es otra que reiterar las reuniones mantenidas con los afectados, así como asegurar que se ha tratado de un proceso de puja “justa y ajustada”. De idéntica manera, desde el ente municipal hablan de que la decisión no se ha basado en otra finalidad que no sea “preservar el interés público municipal”.

Evidentemente, la argumentación no sirvió de nada en la bancada de la oposición. Tanto PSN, como Geroa Bai y EH Bildu arremetieron duramente contra el edil de Seguridad Ciudadana. “El reparto ha producido una gran discriminación para muchos vendedores, que regresan a San Fermín tras dos años duros de restricciones y suspensión”, esgrimían los portavoces. “Es imposible hacerlo tan mal y tener a tanta gente en contra”, le recriminó Patxi Leuza, de Geroa Bai.

Una ristra de razones con las que los concejales no encontraban consenso. Desde NA+, por su parte, se censuró con mesura el hecho de que en 2018 “se hiciera la vista gorda” con el gran problema de venta ilegal, conocida como top manta, que llegó a invadir la avenida de Carlos III. “El 25 de mayo se publicó todo en el portal de contratación y pudieron rectificar la oferta, que no se hizo”, recordó, reiterando que la decisión se tomó para solventar un problema de vendedores de venta ambulante que llevaban muchísimos años en una misma ubicación. Finalmente, se exigió la anulación de la subasta ya realizada para volver a repetirla.