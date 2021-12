“Los vaivenes de Yolanda Díaz”

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, recordó el jueves que, anticipándose a la declaración de pandemia, el 4 de marzo de 2020 presentó una guía que fue “enormemente polémica en el Gobierno, siendo acusada de alarmista”. No acudió a la manifestación del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, cuando era ministra de Trabajo sin más atribuciones ni en el seno del Ejecutivo ni en Unidas Podemos. La revelación de la vicepresidenta ha reabierto la diatriba sobre la eventualidad de que el Gobierno hubiese pasado por alto las alarmas sanitarias para salvar la convocatoria del 8-M. Yolanda Díaz afrontó ayer la polémica declarando que era “artificial” y promovida por el Partido Popular, cuando había sido ella la que advirtió de una respuesta tardía por parte del Consejo de Ministros en el que se sentaba entonces y se sienta ahora. Anteayer denunció públicamente que no le hicieron caso. Por lo que consta en las hemerotecas, tampoco se lo hicieron en Unidas Podemos. Sus declaraciones no pueden eludir el escrutinio público, parlamentario e incluso el judicial. Aunque después tratara de sortear el entuerto reivindicando la gestión gubernamental de la pandemia en términos de vacunación, al margen de que puedan interpretarse sus declaraciones como efecto de su sobreexposición en cuanto designada a liderar una alternativa política, incluso teniendo en cuenta que sus revelaciones pueden ser causa para reabrir investigaciones, lo más importante es que las instituciones responsables y la confrontación partidaria se atengan a las urgencias del momento. Que se centran muy especialmente en afrontar los desafíos de la variante ómicron, cuyo desarrollo e incidencia futura se desconocen. Lo peor de las manifestaciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz no está en el recuerdo de su visión anticipatoria a mediados de febrero, sino en su tardanza y el momento que ha elegido para hacer estas declaraciones. Cuando España, con una sexta ola del virus en ciernes, se juega todo en términos de salud e integridad y de recuperación económica.