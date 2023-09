La moda es imprevisible, ya que de vez en cuando nos sorprende sacando a la luz algo que ya teníamos olvidado. Seguro que se han percatado de que este año las calles se ven llenas de ganchillo. De ganchillo, sí, de esa labor que las mujeres de mi generación aprendimos de niñas, haciendo que de nuestras manos salieran metros de puntillas, centros de mesa y remates de manteles y servilletas, con la misma facilidad con que nuestras abuelas tejieron en su día magníficas colchas. Y he hablado de mujeres aunque conocí a un diestro varón que hubiera podido competir, incluso superar con su labor a las más habilidosas féminas. Mas el ganchillo no solía salir del hogar. Adornaba sábanas y manteles, incluso cortinas y también manteles de altar, ahí quedaban nuestros desvelos tejedores. Pero ahora, aquella labor casi olvidada, porque las mujeres y algún que otro hombre se dedican a otras cosas, ha irrumpido en nuestras calles. Se ven en ellas bolsos de mil colores y tamaños, y también parecen hacernos guiños desde los escaparates. Y no solo bolsos. Se ven vestidos y jerséis, unos de artístico encaje, otros semejantes a las colchas que vemos en películas de ambiente campestre y que también algunas de nosotras tejimos para aprovechar restos de lanas. Y lucen bien. Tan bien, que las nietas piden a sus abuelas que les enseñen a manejar el ganchillo para hacer su propio bolso o un práctico plumier. ¡Pero bueno!, tanto ha llegado a apreciarse la labor que incluso se ha convertido en pieza de museo, y allá la tenemos, en la capilla del de Navarra, admirando a los visitantes por su buena hechura. Al contemplarlo uno imagina a montones de mujeres y tal vez algún hombre haciendo pilares, puntos enanos y cadenetas, solo preocupados por hacerlo con la misma tensión del hilo, para que todas las piezas salgan iguales, sin diferenciarse una de otra. Al fin y al cabo, puede que sean contempladas por la posteridad.